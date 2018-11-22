Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olduğu tespit edilen maden ocağında meydana gelen patlamada ölen 3 işçi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ölen işçilerden Uğur Göktaş\'ın babası Osman Göktaş\'ın, 21 Haziran 2009\'da patlamanın meydana geldiği ocağın 30 metre ilerisindeki kaçak ocakta meydana gelen gaz zehirlenmesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Uğur Göktaş\'ın da 9 yıl önceki olayda, birlikte çalıştığı babasının uyarısıyla ocaktan çıktığı ortaya çıktı.

Patlama, dün gece 03.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokakta İsmail Aygün\'e ait ruhsatsız maden ocağında meydana geldi. TTK tahlisiye ekibinin yaptığı ilk incelemelere göre metan gazının patlaması ve ortaya çıkan karbondioksit gazının da işçilerin zehirlenmesine yol açtığı değerlendirilen olayda, işçiler Evren Cinemre(38) ve Adem Elibaş(50), Uğur Göktaş(29), Kenan Çavuş(36) ve Hasan Gençtürk(27) ocakta mahsur kaldı. İşçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş, ocakta çalışan diğer işçiler tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan 3 işçinin cesedi ise TTK tahlisiye ekibinin ocaktaki zehirli gazın boşaltmasının ardından 10 saat süren çalışmayla ocaktan çıkartıldı. Çalışmalar sırasında zehirlenen 3\'ü kurtarma ekibinden 5 işçi de hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan işçilerden Adem Elibaş\'ın Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde yoğun bakımda tedavisi devam ettiği, ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Enver Cinemre\'nin ise Ankara GATA Hastanesi\'ne sevk edildiği öğrenildi. Kurtarma ekibindeki 3 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TUTUKLANDI

Ruhsatsız kömür ocağının sahibi İsmail Aygün\'ün patlamanın meydana geldiği ocağın yakınındaki ocak için ruhsat aldığı, ancak burada kömürün bitmesinin ardından ruhsatsız ocakta kömür çıkarmaya devam ettiği belirlendi. Ölen maden işçilerinin de ruhsatlı ocaktan sigortalı gösterildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Aygün, dün akşam saatlerinde emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, \'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak\' suçlamasıyla tutuklandı.

3 MADENCİ İÇİN AYRI CAMİLERDE TÖREN DÜZENLENDİ

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsileri yapılan 3 maden işçisinin cenazeleri sabah saatlerinde aileleri tarafından teslim alındı. İşçiler Uğur Göktaş\'ın cenazesi merkez Acılık Camii\'ne, Kenan Çavuş\'un cenazesi Rat Mahallesi Camii\'ne, Hasan Gençtürk\'ün cenazesi ise Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi\'ndeki Madenciler Camii\'ne götürüldü. 3 işçi içinde öğle namazının ardından cenaze namazları kılındı.

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Acılık Camii\'ndeki Uğur Göktaş\'ın cenaze namazına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, maden işçilerinin yakınları katıldı. Uğur Göktaş\'ın babası Osman Göktaş\'ın, 21 Haziran 2009\'da patlamanın meydana geldiği ocağın 30 metre ilerisindeki kaçak ocakta meydana gelen gaz zehirlenmesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Uğur Göktaş\'ın arkadaşlarının verdiği bilgiye göre, Osman Göktaş\'ın ocaktaki gazı fark ederek birlikte çalıştığı oğlunu ve diğer işçileri ocaktan çıkartmayı başardığı, ancak kendisinin kurtulamadığı ortaya çıktı. Göktaş ailesi, 9 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı. Uğur Göktaş, kılınan cenaze namazının ardından çok sevdiği babasının yanında toprağa verildi. Göktaş\'ın geçen 2 Kasım\'da da maden işçisi arkadaşının paylaştığı kömür vagonu üzerindeki tabutların olduğu karikatür fotoğrafını istediği öğrenildi. Uğur Göktaş, arkadaşıyla yaptığı yazışma görenleri duygulandırdı.

AİLESİ KONUŞTU

Uğur Göktaş\'ın ağabeyi Nazif Göktaş, babasının da aynı kişiye ait ocakta öldüğünü söyledi. Artık bu kaçak ocakların önüne geçilmesini isteyen Nazif Göktaş, \"Ben ocağı gördüm. Yetersiz makineler, havalandırmalar var. Devletin biran önce bunu kapatmasını istiyorum ve cezaları varsa çeksinler.Kimse suçlu cezasını bulsun. Devlet bunlara niye izin veriyor. 9 yıl önce babamı kaybettim aynı yerde. Evladını kurtardı, kendisi gitti. 9 yıl sonra da kardeşim gitti. Biraz yukardaydı ocak ama aynı arazideydi babamın öldüğü ocak. Devletin artık buna el atması gerekiyor. Başka canlar yanmasın.\" dedi.

ABLA EMİNE AYDIN: KARDEŞİMİ KANDIRDILAR

Abla Emine Aydın da kardeşinin olay akşamı işe istemeyerek gittiğini söyledi. Babasının ocak sahibine ait ocakta ölmesinin ardından kardeşini kandırdıklarını söyleyen Emine Aydın, \"Bana, \'O kadar büyük yerde çalışıyorum küçücük yere sokuyorlar\' derdi. 3 ay önce evladımı kaybettim. En büyük destekçimdi. O ocak sahipleri hiç bırakmadılar kardeşimi rahat. Benim evladım şehit gitti. TTK\'ya işe gireceğim diye umut ediyordu. Zonguldak\'ta torpilsiz iş olmuyor ne yazık ki. Ocaklara tolerans tanıyorlar. 9 yıl önce babamızı kaybettik. Olayı örtbas ettiler. Kardeşim kandırdılar. \'Sen patron yarısısın. Babanın yerine geçirdik seni\' diyerek onu kandırdılar. Çok çekti kardeşim.\" diye konuştu.

OLAYIN TANIĞI KONUŞTU

Maden ocağında vinç operatörü olarak çalışan İsmail Top yaşananları şöyle anlattı:

\"Gece 3 sıralarında gaz patlaması oldu. Arkadaşlarımızı çıkarmaya çalıştık. Ben patlama sırasında dışarıdaydım. 2 arkadaşımızı çıkarttık. Diğer arkadaşlarımıza ulaşamadık. TTK ekipleri de geldi. Onlar da uğraştı. Gazdan dolayı çıkaramadık. Çıktıklarında da ölmüşlerdi. Ben dışarıdaydım o sıra. Bende içerde olsam bende olaydan etkilenirdim. Neden olduğunu bilmiyoruz. İçerde ne oldu bitti bilgim yok.\"

OCAK ÖNÜNDEN BİRAN OLSUN AYRILMAMIŞTI

Hasan Gençtürk\'ün Madenciler Camii\'ndeki cenaze namazına ise Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve yakınları katıldı. Olayın meydana geldiği saatten işçilerin çıkarıldığı saate kadar geçen sürede ocak önünden biran olsun ayrılmayarak oğlundan gelecek umutlu haberi bekleyen anne Şahsine Gençtürk ayakta durmakta güçlük çekti. Şahsine Gençtürk\'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Gençtürk, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GERİYE 3 ÇOCUĞU KALDI

Evli ve 3 çocuk babası Kenan Çavuş\'un cenazesi ise evinde alınan helalliğin ardından Rat Camii\'ne götürüldü. Cenaze namazında gözyaşlarını tutamayan eşi Meryem Çavuş\'un güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kenan Çavuş\'un 1 yıldan beri patlamanın olduğu ocakta çalıştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Ailenin tabut başında detayı

-Uğur Göktaş\'ın halası Fatma Çolak ile röp.

-Maden ocağıdna çalışan İsmail Top ile röp.

-Ağabey Nazif Göktaş ile röp.

-Abla Emine Aydın ile röp.

-Cenaze namazının kılınması



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)-