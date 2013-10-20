T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bir işçi maden ocağında can verdi

Manisa Darkale mevkisindeki özel bir işletmeye ait kömür madeninde sabah saatlerinde yangın meydana geldi

20 Ekim 2013 13:32

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında yangın çıktı. Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, olayın göçük değil yangın olduğunu ve 1 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

 

'Göçük değil yangın'

 

 

Ajanslara düşen ilk bilgiler olayın göçük olduğu yönündeydi. Ancak Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene madende göçük değil yangın meydana geldiğini söyledi.

Ergene, imalatta kullanılan elektrik panosunda patlama olduğunu ve çıkan yangında 1 işçinin hayatını kaybettiğini ifade etti. 21 işçi ise yaralı kurtarıldı.

 

ETİKETLER

manisamaden ocağıyangındarkaleölügöçük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24