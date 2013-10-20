Bir işçi maden ocağında can verdi

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında yangın çıktı. Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, olayın göçük değil yangın olduğunu ve 1 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

'Göçük değil yangın'

Ajanslara düşen ilk bilgiler olayın göçük olduğu yönündeydi. Ancak Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene madende göçük değil yangın meydana geldiğini söyledi.

Ergene, imalatta kullanılan elektrik panosunda patlama olduğunu ve çıkan yangında 1 işçinin hayatını kaybettiğini ifade etti. 21 işçi ise yaralı kurtarıldı.