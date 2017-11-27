Maden ocağında vardiya çavuşunun öldüğü göçükle ilgili gözaltına 3 kişi serbest

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesindeki bir maden ocağında vardiya çavuşu Aydın Demirbaş\'ın (41) ölümüyle sonuçlanan göçükle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen cumartesi günü, ilçeye bağlı Paşayiğit Mahallesi\'ndeki bir maden ocağında meydana geldi. Öğle yemeğine gelmeyen işçileri kontrol etmek için kömür madenine giren vardiya çavuşu Aydın Demirbaş, 250 metre derinlikte oluşan göçük altında kalarak, ağır yaralandı. Toprak altında kendisini fark eden işçiler tarafından çıkartılıp, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirbaş\'ın cansız bedeni, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Ailesi tarafından adli tıptan alınan Demirbaş\'ın cenazesi, memleketi Bartın\'da toprağa verildi.

Olayın ardından kömür ocağının işletme sahibi C.S. ile işletme müdürleri C.T. ve A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Keşan Adliyesi\'nde, mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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