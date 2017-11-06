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Maden ocağında sızan gazdan etkilenen 6 işçi hastanelik oldu

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki bir linyit madeni ocağında sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı

06 Kasım 2017 16:48

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesindeki bir linyit madeni ocağında sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Ferhat köyündeki linyit madeni ocağında meydana geldi. 35 işçi, maden ocağında çalıştıkları sırada gaz ölçüm cihazının alarmı çalmaya başladı. Bunun üzerine işçiler hızla maden ocağını tahliye etti. Tahliye sırasında gazdan etkilenen işçiler Mustafa Asar, Ali Şengül, Bünyamin Asar, Serdar Köknar, Şükrü Sağlam ve Mehmet Şahiner, çağrılan ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Maden ocağında tüm vardiyelerde ise toplam 110 işçinin çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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