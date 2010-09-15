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Yaşam

Maden ocağında patlama: 3 yaralı

Zonguldak'ta, özel bir maden işletmesine ait sahadaki ocakta meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Ocağın sahipleri gözaltına alındı.

15 Eylül 2010 03:00

T24- Zonguldak'ta, özel bir maden işletmesine ait sahadaki ocakta meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. 
    

Kentte faaliyet gösteren özel birmaden firmasının sahasındaki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.  Patlamada ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.


Yaralı işçiler Ahmet Bilgin (32), Erol Azaklıoğlu (29) ve Mutlu Çolakoğlu (19), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Erol Azaklıoğlu  ve Mutlu Çolakoğlu ambulans helikopterlerle Ankara'ya sevk edildi.


İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştuğu, tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Patlamada yaralanan diğer işçi Ahmet Bilgin'in ise durumunun iyi olduğu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdürüleceği bildirildi.


Zonguldak Valisi Erdal Ata, özel maden işletmesine ait sahada yer alan ocaktaki patlamayla ilgili, "Patlama, emniyetin 2009'da kapattığı kaçak ocakta meydana geldi" dedi. Vali Ata, patlamanın, büyük ihtimalle grizudan kaynaklandığını ifade etti.


Ocağı işleten iki kardeş gözaltına alındı

Patlamanın ardından polis ekipleri, yürüttüğü soruşturma kapsamında ocağın sahiplerinin kimliğini belirledi. Daha önce mühürlendiği belirlenen maden ocağını kaçak işlettikleri iddiasıyla A.C. ve E.C. kardeşler, gözaltına alındı. Mühürlü durumdaki maden ocağına işçilerin farklı bir girişten sokulduğunu belirleyen polis ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma görevlileri, madende incelemelerde bulundu. Maden ocağının girişindeki direkte dalgalanan yırtık Türk bayrağı da dikkat çekti.

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