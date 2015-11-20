Maden ocağında patlama: 1 işçi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde, maden ocağında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Ayiçi Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği iddia edilen kömür ocağında patlama meydana geldi.

Ocakta, iddiaya göre patlama, 'patos' denilen patlayıcı madde ile galeri açma çalışması yapılırken meydana geldi. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, maden işçileri Bekir Çiftçi, Şaban Çiftçi ve Murat Karakuş, ocaktan yaralı olarak çıktı. Naci Çiftçi ise ocaktan çıkamadı. Hafif yaralı olan Bekir Çiftçi'ye, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Bekir Çiftçi, daha sonra gelen polis aracına bindirildi. Diğer işçiler Şaban Çiftçi ve Murat Karakuş ise ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Patlama meydana gelen kaçak maden ocağında mahsur kalan maden işçisi Naci Çiftçi'nin cesedine ulaşıldı. Ocağa giren TTK tahlisiye ekibi, yerin yaklaşık 60 metre altındaki patlama alanında açıkta bulunan Naci Çiftçi'nin cesedini ocaktan çıkardı. Patlamanın etkisiyle yaşamını yitiren Çiftçi'nin cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Patlamanın kesin nedeninin, olay yerinde yapılacak incelemeden sonra belirleneceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





Ocak sahibi göz altına alındı





1 işçinin öldüğü, 3 işçinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği kaçak maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Caner Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Caner Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci de olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.