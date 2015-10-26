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Şırnak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 ölü

Şırnak'ta kömür ocağında meydana gelen göçükte bir kişi yaşamını yitirdi

26 Ekim 2015 20:36

Şırnak'ta kaçan işletilen kömür ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kemerli köyü yakınlarında kaçak işletilen kömür ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Toprak altından diğer işçilerin çabasıyla çıkarılan Halil Atak (49), olay yerine gelen Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atak, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Halil Atak'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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