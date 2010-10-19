Maden ocağında ölenlerin yakınlarına iş

T24- Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs’taki patlamada yaşamını yitiren 30 madencinin yakınlarından bazılarına özel bir firma istihdam desteği sağladı.



Maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren madencilerden ihtiyaç sahibi 6'sının birinci dereceden yakını, Nehir-Aktüel Temizlik Limited Şirketi tarafından işe alındı.



Madencilerin yakınlarını telefonla arayan şirket yetkilileri, işçilerin birinci derecedeki yakınlarını firmalarında hemen işe alabilecekleri çağrısında bulundu. Başvuran madenci yakınlarından 6'sı temizlik ihalesi kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevlendirildi.



Şirket yetkilisi Gökmen Yılmaz, grizu faciasının Türkiye'deki herkes gibi kendilerini de derinden etkilediğini, madenci yakınlarına istihdam desteği sağlamaya karar verdiklerini ifade ederek, ''Sigortalarını yaptırdık, asgari ücret ve yemeklerini veriyoruz. Yaşamını yitiren diğer madencilerin yakınlarına da iş imkanı sağlamaya hazırız. Bununla ilgili bize başvuruda bulunmaları yeterli. Şirket olarak yaptığımız bu çalışmanın diğer kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz'' dedi.



Madenci Erman Çaylıoğlu'nun ağabeyi Ercan Çaylıoğlu, patlamanın ardından söz konusu şirketin kendilerine sahip çıkıp işe aldığını belirterek, ''Acımız çok büyük, ama hayat devam etmek zorunda. Keşke kardeşimin başına böyle bir şey gelmeseydi de ben yine işsiz olsaydım'' diye konuştu.



İsmail Fidan'ın kardeşi Nihal Şahin de acılarını unutmalarının mümkün olmadığını, kendilerine iş imkanı sağlayan şirket yetkililerine teşekkür ettiklerini belirtilerek, ''Ağabeyimi unutmak mümkün değil, ama yaşamak zorundayız. Buradaki yetkililer bize çok iyi davranıyorlar. Acımıza rağmen işimizi en iyi ve güzel şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizlere sahip çıkan herkese minnettarız'' dedi.



