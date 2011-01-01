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Yaşam

MADEN OCAĞINDA HÜZÜNLÜ YILBAŞI  ZONGULDAK (A.A)

01 Ocak 2011 09:08

-MADEN OCAĞINDA HÜZÜNLÜ YILBAŞI  ZONGULDAK (A.A) - 01.01.2011 - Zonguldak'ta özel maden ocağında çalışan işçiler, 17 Mayıs 2010'da 30 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciası nedeniyle yılbaşında ocakta her zaman düzenledikleri eğlenceli kutlamayı yapmadı. İşçiler, yerin metrelerce altında pasta keserek kazasız yeni yıl dileğiyle dua ettiler. Dilaver Mahallesi'nde faaliyet gösteren Demir Madencilik firmasına ait ocakta çalışan maden işçileri, ocak içinde ahşap direk ve kalaslardan oluşturdukları sofra başında toplandı. Genellikle geçen yılın son saniyelerini birlikte sayarak şarkılar eşliğinde yeni yılı karşılayan madenciler, bu yılbaşına ise 2010'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen grizu faciası nedeniyle hüzünlü girdiler. Sofralarındaki ''hoş geldin 2011'' yazılı pastayı kesen işçiler, yeni yılın maden ocaklarında kazasız üretim getirmesinin yanı sıra grizu faciasında cenazelerine ulaşılamayan Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerinin bir an önce bulunması için dua ettiler. Ocakta çalışanlardan 22 yıllık madenci Köksal Altuntaş (45), yeni yıla ailelerinden ayrı maden ocağında girdiklerini, her yıl düzenledikleri kutlamaları maden şehitlerinin acısı çok yeni olduğundan bu yılbaşında gerçekleştirmediklerini söyledi. Sadece pasta keserek yeni yılı karşıladıklarını anlatan Altuntaş, ''Yılbaşında gelenek olduğu için 00.00'da pastamızı kestik. Allah'a duamız bundan sonra Karadon'da meydana gelen grizu faciası gibi olayların meydana gelmemesidir. Mutlu ve hayırlı şekilde emekli olmaktır.'' dedi. Sedat Kaptan (29) ve Hüseyin Şeker (37) de 2010'daki grizu faciası gibi üzüntüleri bir daha yaşamak istemediklerini, 2 madencinin cenazesinin de ocaktan çıkarılıp ailelerine teslim edilmesi için dua ettiklerini kaydetti.

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