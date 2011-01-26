-MADEN KAZASINDA 4 İŞÇİ ÖLDÜ 13'Ü GÖÇÜK ALTINDA BOGOTA (A.A) - 26.01.2011 - Kolombiya'da meydana gelen maden kazasında 4 işçinin öldüğü, 13 işçinin de göçük altında kaldığı bildirildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Sardinata kentinin belediye başkanı Yamile Rangel, grizu patlaması sonucu meydana gelen kazada, 4 madencinin öldüğünü, 13 madencinin de toprak altında kaldığını belirtti. Bölge yetkilileri ilk açıklamalarında, kömür madeninde meydana gelen grizu patlaması sonucu 30 madencinin göçük altında kaldığını bildirmişlerdi. Aynı madende ekim ayında meydana gelen grizu patlamasında da 6 işçi hayatını kaybetmişti. Dünyanın beşinci büyük kömür üreticisi Kolombiya'da geçen yıl meydana gelen maden kazalarında yüzden fazla kişi öldü.