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Yaşam

Maden kazanına düşen mühendis öldü

Dengesini kaybederek maden kazanına düşen 30 yaşındaki maden mühendisi Deniz Tanrıöver yaşamını yitirdi.

16 Eylül 2009 03:00

Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi'nde dün, dengesini kaybederek maden kazanına düşen 30 yaşındaki maden mühendisi Deniz Tanrıöver yaşamını yitirdi, aynı yaştaki işçi Duran Tülay ise yaralandı.

Olay, ilçenin Uğurca Köyü Tutak Dağı'nda faaliyet gösteren Nesko Madencilik firmasına ait maden ocağında dün gece yarısı meydana geldi. Vardiya amiri olarak görev yapan maden mühendisi Deniz Tanrıöver ve işçi Duran Tülay, gösterge panosunun kontrolünü yaparken, dengelerini kaybederek maden kazanına düştü.

Madendeki işçiler tarafından kazandan çıkartılan Tanrıöver olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Tülay ise arkadaşlarının çağırdığı 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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