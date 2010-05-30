'Maden kazaları kader değil'

T24 - Sanatçı Volkan Konak, ''Maden kazalarının kader olduğuna inanmıyorum. Grizu patlaması kader değildir, burada mutlaka fizik kurallarına göre bir hata, eksiklik vardır'' dedi.



Sanatçı Volkan Konak, ''28. Bartın Kültür Sanat ve Çilek Festivali'' etkinlikleri kapsamında konser vermek için geldiği Bartın'da, Amasra ilçesi ve tatil köylerini gezdi.



Gazetecilerin, Zonguldak'ta yaşanan grizu patlamasına ilişkin sorularını yanıtlayan Konak, maden kazalarının kader olduğuna inanmadığını belirtti.



Dünyanın dönmesi, güneşin doğuşunu engelleyememenin ve 150 yıl yaşayamamanın kader olduğunu anlatan Konak, şöyle konuştu:



''Ama grizu patlaması kader değildir. Burada mutlaka fizik kurallarına göre bir hata, eksiklik vardır. Dolayısıyla burada ihmal olduğunu düşünüyorum. Ama benim ülkemde insanların ölmesi o kadar kolay, sıradan ve basit ki, yani tavuğun ölmesi gibi bakılıyor olaya. Maden kazaları risklidir. Daha sonra balıkçılık geliyor. Uçağın düşme riski de var. Önce Dursunbey, sonra Bursa, sonra Zonguldak. Dursunbey'de 15 gün ölü sayısı tespit edilemedi. Bırakın tedbir almayı, gaz ölçümü, kaç kişinin öldüğü belirlenemedi. Çok büyük acizlikler var. Genel olarak bir ihmal var. Bu ülkede insana değer verilmiyor. Çok üzülüyorum. İnsana değer verilmiyor, hayvana hiç verilmiyor. Sizler bizler sesimizi yükselteceğiz ve bu sorunlara çözüm üretilmesini isteyeceğiz.''







