Maden Kanunu'nda 'Kaz Dağları' ayarı

Altın madeni aramaları sonucu tahrip edilmesi nedeniyle çevreciler tarafından sürekli gündemde tutulan Kaz Dağları'nda bilimsel ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda arama faaliyetleri yapılmasının önü açılıyor.

Hükümet, milli park niteliğindeki Kaz Dağlarında altın arama faaliyetlerine karşı eleştirilerin önüne geçmek için bu bölgelerde arama faaliyetlerine bilimsel ayar getiriyor.

Taslak ile altın madeni aramaları sonucu tahrip edilmesi nedeni ile çevreciler tarafından sürekli gündemde tutulan Kaz Dağları’nda bilimsel ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda arama faaliyetleri yapılamasının önü açılıyor.

Sil baştan çekidüzen

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Kanununda yeni düzenlemeye giderek, sektöre sil baştan çeki düzen getirecek. Taslak çalışma ile madencilik faaliyetlerinin çevresel etkisinler, izinlerine ve cezalara kadar pek çok alanda yeni açılımlara gidiliyor.

Taslakta mevcut Kanunda yer alan “Orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları, özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleriyle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askeri yasak bölgeler ve imar alanlarıyla mücavir alanlarda madencilik faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesi, gayri sıhhi müesseseler ile ilgili hususlar dahil hangi esaslara göre yürütüleceği ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir” maddesi ise yeni düzenlemede çıkartıldı.

Bakanlığa ‘kısıt’ yetkisi

Taslağa, “Bilimsel ve teknik değerlendirmelere göre çevresel etkileri, alınacak önlemlerle giderilebilecek düzeydeki madencilik faaliyetleri kısıtlanamaz” ibaresi yerleştirildi.

Çevre ile uyum şartı

Madencilik faaliyetinin türü, işletme yöntemi, yapıldığı bölge, madenin cinsi ile çevresel etkileri, şehirleşme ve başka faaliyetler ile çakışması durumları dikkate alınarak ruhsat verilecek alanlarda kazanılmış haklar korunmak kaydıyla Bakanlıkça kısıtlama getirilebilecek. Ayrıca kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan alanlar ihale yolu ile aramalara açılabilecek.

Ayrıca Taslakta, orman, muhafaza ormanı ve ağaçlandırma alanlarında yapılacak maden arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresine bağlı olarak yapılan alt yapı tesisi ve tesisleri, faaliyet sonrasında çevre ile uyumlu hale getirilmek şartıyla orman idaresince izin verileceği yer aldı. Orman sayılan alanlar dışında yapılacak maden faaliyetleri ise, ilgili olduğu kanunların hükümlerine göre izne tabi olacağı belirtildi.

Taslakta, “Madencilik faaliyeti yapılan alanların, diğer kanunlara göre izne tabi alan olmaları halinde, ilgili olduğu kanun hükümlerine göre gerekli izinlerin alınması zorunludur.

Zararlı faaliyetlere kilit

Ancak Genel Müdürlükçe işletme ruhsatı verildikten sonra, işletme izin alanının diğer kanunlara göre izne tabi alan haline gelmesi durumunda müktesep haklar korunarak faaliyetler sürdürülür. Diğer kanunlara göre izin alınması gerekli alanlar ilan edilmeden önce Genel Müdürlüğün görüşü alınır” denildi.

Bu arada Taslak ile çevreye zarar verecek bir maden arama faaliyetinin önüne geçmek için ise şu madde getirildi:

İlgili bakanlıkların mevzuatı gereği yapacakları inceleme ve denetimlerde; ruhsat alanlarında ilgili kanun esaslarına uygun çalışılmadığının tespiti halinde, mevzuat çerçevesinde yapılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir. Çevre ve insan sağlığına zarar verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurulur.”

İdari para cezası getirildi

Ayrıca mevcut kanunda aykırı bir faaliyet tespitinde ruhsat teminatı irad kaydedilerek, faaliyet durdurulur kısmı çıkarılırken, şu madde getirildi:

“Bu madde hükümlerine aykırı madencilik faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde idari para cezası uygulanarak bu alandaki faaliyet durdurulur. Üç yıl içinde üç kez bu maddenin ihlâli halinde ise idari para cezası uygulanarak teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Ancak, üretilen madenin işlendiği ruhsat sahasındaki tesislerde bu madde hükümlerine aykırı faaliyetin tespit edilmesi halinde ruhsata iptal hükümleri uygulanmayarak, idari para cezası uygulanır ve tesisteki faaliyet durdurulur.”

Mevcut Kanunda maden hak ve vecibeleri miras yolu ile intikal edileceği ve bu hak ve vecibeler, bütün mirasçıların vekaletini havi bir vekaletname ile belirli niteliklere sahip mirasçılardan birine veya üçüncü bir şahsa devredileceği yer alıyor. Bu kapsamda yeni düzenleme ile ruhsatların devir edilebilmesi için ruhsat harcına ilaveten işletme ruhsat talep harcı kadar devir harcının yatırılması zorunlu hale getirilecek.