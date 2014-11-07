Maden işçisinin babasından DNA örneği

Ermenek'te maden ocağında, iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu gelişme sonrası, madencilerden Hüseyin Çolak'ın babası Mehmet Çolak, Ermenek Devlet Hastanesi'ne giderek DNA testi için kan örneği verdi.

DNA testi için kan örneği veren Çolak, hastaneden ayrıldı. Kan örneklerinin helikopterle Ankara'ya gönderileceği bildirildi.

Öte yandan, bir işçinin ağlayan yakını, yanındakilerin yardımıyla götürüldü.

İşçiler hastaneye götürüldü

Bu arada cansız bedenlerine ulaşılan 2 işçi, madenden çıkarılarak ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesine götürüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın iki işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamasından kısa bir süre sonra, maden sahası ve Ermenek Devlet Hastanesi önünde hareketlilik başladı, güvenlik tedbirleri artırıldı.

Kısa süre sonra ocaktan çıkarılan işçiler, ambulanslara konularak jandarma ekiplerinin eşliğinde Ermenek Devlet Hastanesine götürüldü. Artan yoğunluk nedeniyle hastaneye yaklaşık 100 metre mesafede güvenlik kordonu oluşturan kolluk kuvvetleri, buradan sadece işçilerin 1. derece yakını olanları içeri aldı.

Diğer işçi yakınları ise bekleyişlerini güvenlik çemberinin dışında sürdürüyor.

Öte yandan, ocaktaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.