Maden işçilerinin evlerinde gözyaşları durmuyor

T24- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir maden ocağında grizu patlamasının ardından meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Ahmet ve Mehmet Çetin'in amca çocukları olduğu ve burada 3 gün önce çalışmaya başladıkları bildirildi.

Ölen işçilerden Mehmet Çetin'in (47), Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde yaşayan eşi Alime Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin Gediz'deki maden ocağından birkaç ay önce emekli olduğunu söyledi.

Babasının cenazesini almak üzere Mustafakemalpaşa'ya giden oğlu Serdar'ın Gediz'de bir maden ocağında çalıştığını, kızı Zehra'nın ise Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü son sınıfında öğrenim gördüğünü belirten Alime Çetin, şöyle konuştu:

''Eşimi kaybettik, acımız büyük. Birkaç ay önce buradaki bir maden ocağından emekli olmuştu. Maddi imkansızlıklarımız ve kızıma destek olabilmek için 3 gün önce amcasının oğlu Ahmet Çetin ile birlikte Mustafakemalpaşa'ya çalışmaya gitmişti.''

Göz yaşlarına hakim olamayan Alime Çetin, Gediz'in Gökler beldesinde 21 Nisan 2005'te özel bir kömür ocağında grizu nedeniyle meydana gelen patlama sırasında eşinin bu işletmede çalıştığını, ancak kazayı yaşayan vardiyadaki işçiler arasında yer almadığını anlattı.



Emekli olmuştu ama geçinmek için çalışıyordu



Aynı köyden Ahmet Çetin (45) de amcasının oğlu Mehmet Çetin gibi uzun yıllar Gediz bölgesindeki maden ocaklarında çalıştı. Mustafakemalpaşa'ya 3 gün önce giden Ahmet Çetin, göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Ahmet Çetin'in Gümüşlü köyünde yaşayan eşi Havva Çetin'in, olayı haber alınca fenalık geçirdiği ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Göçükte yaşamını yitiren işçinin evli olan kızı Esma Şahin, kendisinin yanı sıra Selma ve 11'er yaşındaki Ayşegül ile Rukiye adlı ikiz kız kardeşlerinin bulunduğunu söyledi.

Gediz'deki kömür ocaklarından geçen yıl emekli olan babasının, ailede başka erkek bulunmadığı için geçimlerini sağlamak amacıyla 3 gün önce Mustafakemalpaşa'daki kömür ocağında çalışmaya başladığını ifade eden Şahin, ağlayarak, ''Babam, maddi imkansızlıklardan dolayı Bursa'ya çalışmaya gitmişti. Onunla pek iş konularını konuşmazdık, ancak çalıştığı ocaklarda güvenliğin az olduğunu biliyorduk. Onu çok özlüyoruz'' diye konuştu.



Aynı kaderi paylaştı



Gediz'in Gökler beldesinden çalışmak için gittiği Mustafakemalpaşa'da göçük altında kalarak yaşamını yitiren işçilerden Muammer Aktaş, 2005'te Gökler'de kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen teyzesinin oğlu Mehmet Çelen ile aynı kaderi paylaştı.

21 Nisan 2005'te Gökler'de bir özel şirket tarafından işletilen maden ocağında oluşan grizu patlamasında bir mühendis ve 17 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Bu olayda ölen işçilerden Mehmet Çelen'in teyzesinin oğlu Muammer Aktaş, bundan birkaç yıl sonra Mustafakemalpaşa'daki maden ocağında çalışmaya başladı.

Ocakta meydana gelen göçükte 18 arkadaşıyla yaşamını yitiren Muammer Aktaş, ardında gözü yaşlı sevenlerini bıraktı.



4 yaşındaki kızı yetim kaldı



Göçükte yaşamını yitiren işçilerden Yahya Arabozan (30), Gediz'e bağlı Cebrail beldesinden işsizlik sorunu nedeniyle yaklaşık iki yıl önce eşi Fatma ve kızı Buse (4) ile Mustafakemalpaşa'ya göç etti.

Ailesinin geçimini sağlamak için güç koşullarda olmasına karşı maden işçiliği yapan Arabozan'ın babası geçen yıllarda vefat etti, annesi Hamide Arabozan (79) ise halen beldede yaşıyor.

Taziyeleri ağlayarak kabul eden Hamide Arabozan, 2 gün önce kendisini beldede ziyaret edip elini öpen oğlunu uğurladığını ve göçükte öldüğü haberini televizyondan alınca büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Oğlunun öldüğüne inanamadığını anlatan gözü yaşlı anne, ''Oğlum, bizi bırakıp nereler gittin'' diye feryat etti.

Acılı anneye taziyede bulunmak için eve gelen komşularından bazı kadınlar ise beldedeki yetişkin erkeklerin yaklaşık 3'te 2'sini, maden ocaklarında çalışan ya da emekli olan insanların oluşturduğunu söyledi. Maden işçisi olan kocalarının zor koşullarda çalıştığını dile getiren kadınlar, ''Yerin metrelerce altında çok zor şartlarda çalışıyorlar. Maden ocakları güvenli değil, her gün ölüm korkusuyla yaşıyoruz'' dedi.



Emekliliğini beklerken göçükte can verdi



Mustafakemalpaşa'daki göçükte hayatını kaybeden işçilerden Ramazan Beştepe'nin (41), Gediz'e bağlı Yağmurlar köyünde yaşayan eşi ve 4 kızı da büyük acı yaşıyor.

Prim ödeme süresi sona eren ve geçen mart ayından bu yana emekli olmayı bekleyen Beştepe, eşi Döndü ve çocuklarını memleketinde bırakıp bir hafta önce Mustafakemalpaşa'daki kömür ocağında çalışmaya başladı.

Göçükte hayatını kaybeden Beştepe'nin eşi Döndü, evli kızları Yasemin Yıldız ve Kevser Aygece ile diğer kızları Fatma ve Saniye, acı haberi öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Döndü Beştepe, ağlayarak, kocasının hep emekliliği hayal ettiğini, ancak geçimlerini sağlamak için Mustafakemalpaşa'daki ocakta bir hafta önce çalışmaya başladığını anlattı.

Kömür ocaklarında çalışmanın zorluğunu bildiklerini, ancak geçim sıkıntısı nedeniyle eşinin 20 yıldır buralarda çalıştığını ifade eden Beştepe, ''Eşimle sık sık konuşurduk, çalıştığı maden ocaklarındaki güvenlik sorunlarını anlatırdı. Bu ocakların sahipleri gereken önlemleri alsın. Biz yandık, başka ocaklar sönmesin'' diye konuştu.