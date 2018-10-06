Maden işçilerinin canı ona emanet

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Gülşen Yalçın (28), daha çok erkek iş gücünün egemen olduğu maden ocağında maden mühendisi olarak, 6 yıldır yerin metrelerce altında çalışan işçilerin sorumluluğunu üstleniyor. Ailesinde hiç madenci olmadığını belirten Yalçın, \"Az bildiğim bir meslekti ama seçtim. Şimdi çok mutluyum. İyi ki bu mesleği seçmişim diyorum. 59 işçimiz var. Onlar için her gün ocağa inip kontroller yapıyorum\" dedi.

Batman\'da lise eğitimini tamamlayan Gülşen Yalçın, Malatya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü\'nden 2012 yılında mezun oldu. Gülşen Yalçın, aynı yıl çalışmak için madenci kenti Zonguldak\'a geldi. Özel bir maden şirketinde işe giren Gülşen Yalçın, 6 yıldır 59 işçinin 3 vardiya halinde kömür çıkardığı maden ocağında tek kadın personel olarak görev yapıyor. Haftanın 6 günü saat 08.30\'da iş başı yapan Gülşen Yalçın, erkek iş gücünün egemen olduğu maden ocağında yerin metrelerce altında işçilerin güvenli ilerleyerek üretim yapmaları için çalışıyor.

BENİ HEYECANLANDIRAN BİR MESLEK

Gülşen Yalçın, 5 kardeş olduklarını ve ailesinde hiç madenci olmadığını söyledi. Maden mühendisliğini, kendisini heyecanlandıran bir meslek olduğu için seçtiğini söyleyen Yalçın, şöyle konuştu:

\"Masa başı işi ben hiç sevmem. Saha işini seviyordum ve maden mühendisliği oldu. Ailemde hiçbir madenci yok. Az bildiğim bir meslekti, ama seçtim. Şimdi çok mutluyum. İyi ki bu mesleği seçmişim diyorum. Malatya\'da okudum. Burada çalışmaya geldim. Sonra burada kaldım ve 6 yıldır burada çalışıyorum.\"

Maden ocağında tek kadın personel olmanın kendisini farklı hissettirmediğini ifade eden Yalçın, \"Madende kadın olmak benim için çok farklı durum değil. Gelen herkes değişik karşılıyor, ama bana göre çok normal bir şey. Günümüzün çoğu ocakta geçiyor. Sabah tertipleri alırım, ocağa inerim, her yerine bakarım bir sıkıntı var mı diye. İşçilerle de aram çok iyi\" dedi.

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