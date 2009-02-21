Maden işçilerine seks yasağı başladı

Eti Maden Genel Müdürlüğü’nün, Avrupa Birliği’nin, ‘kısırlık yaptığı’gerekçesiyle, ‘Üremeye olumsuz etkili toksik madde’ listesine aldığı bor madeninin böyle bir tehlike oluşturmadığını belgelemek için başlattığı bilimsel çalışmada, pazartesi günü örnek alımlarına başlanacak.



Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı Recep Gökdeniz, oluşturulan özel ekip tarafından pazartesi günü çalışanlardan kan, idrar ve sperm numunesi alınacağını belirterek, işçilerin üç gün süreyle seks yapmamalarını önerdi.

