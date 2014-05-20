Maden-İş Başkanı Akçul'a sosyal medyada tepki

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul’un canlı yayın konuğu programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepki ile karşılandı. CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan ve diğer katılımcıların sorularını yanıtlayan Akçul, “Sensörlerin olmadığını yeni öğrendim” dedi.

Türkiye’de sendikacılığın önünde büyük engeller bulunduğunu belirten Akçul, facianın ardındna sendikasının görünür olmadığı yönündeki eleştirilere karşılık olarak 13 vilayette cenazeleri olduğunu belirterek, cenazelerle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Akçul, katılımcıların “dayıbaşı” uygulamasına karşı sendikanın adım atmamasına yönelik eleştirilere cevap veremedi.

İş Teftiş Kurulu: Ön rapor çalışmamız yok

İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, Soma'daki maden faciasıyla ilgili hazırlanan ön raporun Çalışma Bakanlığı'na bağlı iş müfettişlerinin hazırladığı bir rapor olmadığını söyledi. Tezel, "Şu anda bizim ön raporumuz söz konusu değil" dedi.

Tezel şunları söyledi:

“Ocağa iki defa girdi iş müfettişi arkadaşlar. Orada, muhtelif tespitler var. İfade alım aşamasına geldik. Belgeleri, bilgileri topluyoruz. Birçok belge savcılık elinde olduğu için alınca işlemeye alacağız evrakları. Şu anda İş Teftiş Kurulu olarak bir ön raporumuz söz konusu değil. Konu üzeirne müfettişler çalışıyor, maden mühendisi ağırlıklı.”

Akçul’a sosyal medyadaki tepkiler

@FerdiCarrefour

Cnn Türk'te Maden İş başkanı konuk; programın başından beri sorulara verdiği cevaplar Soma katliamının neden, nasıl gerçekleştiğinin cevabı.

‏@fusunckgl

Maden-İş Sendikası Başkanı Nurettin Akçul sendikan sarı, sen sendikandan sarısın, belli ki akepenin tayyipin yarisin...

‏@koraycaliskan

Maden-İş başkanı kazadan sonra sesimizi çıkarmadık, Soma'nın selameti için dedi. 301 işçişi ÖLMÜŞ, madeni PATLAMIŞ bir sendikacı bu. İğrenç.

@bnzkcn

Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un isyanları varmış.... Sen isyan görmemişsin... Gel biz sana gösterelim....!

‏@MrTukel

#tarafsızbölge Maden iş sendika başkanı nurettin akçul sorulan sorularla alakası yok kendi bildiğini okuyor..

‏@eceynsz

Nurettin Akçul, içinde bulunduğumuz dönemi en net ifade eden insanlardan biri bence ya. Kaypaklık, laf çevirme, tükürüklü konuşma, hepsi var

‏@YZChe

Nurettin Akçul git yerin dibine gir. Ama utanma yok ki, utananlar içindir yer yarılsa da dibine girsem duygusu.