Maden çalışanlarıyla çevrecilerin 'saldırı' davası düştü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nde faaliyet gösteren ve FETÖ/PDY ile ilişkisi belirlendiği için kayyum atanan Koza Altın İşletmeleri A.Ş.\'ye ait altın madeninin çalışanları ile bazı çevrecilerin, 12 yıl önce birbirlerine saldırdıkları iddiasıyla yargılandıkları dava, zaman aşımı nedeniyle düştü.

5 Haziran 2005 tarihinde, Dünya Çevre Günü\'nü Bergama Çamköy\'de kutlamak isteyen çevreciler, altın madeninin bulunduğu bölgeye gidip, eylem yaptı. Siyanürlü yöntemle altın elde edilmesinin çevreye ve doğaya zarar verdiğini belirten çevreciler, o dönemde, FETÖ firarisi Akın İpek\'in sahibi olduğu, sonrasında kayyum atanan Bergama Koza Altın İşletmeleri A.Ş.\'nin kapatılmasını istedi. Bunun üzerine maden çalışanları ile çevreciler arasında arbede çıktı. İddiaya göre, çevrecilere yumurta, taş ve sopalarla saldırıldı, birçok kişi yaralandı. Jandarmanın gelmesiyle olay sona erdi. Çevreci avukatlar saldırıyla ilgili, maden çalışanlarından şikayetçi oldu. Maden çalışanları da çevreciler hakkında şikayette bulundu.

Bergama 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın son duruşmasında hakim, tarafların son savunma ve taleplerini dinledikten sonra, davanın \'zaman aşımı\' nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

\'SALDIRIYA UĞRAYANLAR SUÇLANDI VE SANIK YAPILDI\'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Arif Ali Cangı, \"Soruşturma yavaş işletildi. Davada saldırıya uğrayanlar da suçlandı ve sanık yapıldı. Olayın asıl faili olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş.\'nin patronu iddianameden çıkartıldı. Israrlı takip ve başvurularımız sayesinde, ağır ceza mahkemesi kararı ile tekrar sanık yapıldı. Bunun üzerine olağanüstü yollarla ben sanık yapıldım. Başından beri davanın zaman aşımına uğramaması için çok çaba harcadık. En son 20 Nisan 2017 tarihli duruşma sonunda davanın zaman aşımına uğramaması için 5 Haziran\'dan öncesine duruşma tarihi konulması ve karar verilmesi konusunda talepte bulunduk. Mahkeme duruşmayı 4 Temmuz\'a erteledi. 4 Temmuz\'da da yeni gelen yargıç hazır olmadığı için karar çıkmadı ve bugün yapılan duruşmada zaman aşımından davanın düşürülmesine karar verildi\" dedi.



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