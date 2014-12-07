Maden arazisiydi, zeytin ormanı oldu; kömür çıkıyordu, zeytinyağı üretiliyor

Aydın'ın Kuloğlulları köyünde işletime kapatılan linyit madeni artık eski günlerine geri döndü. Kraterlere dönmüş çukurlar gölete çevrilirken, 13 bin ağaçlık zeytin ormanı yaratıldı.

Erdal İpekşen'in Hürriyet'teki haberine göre, linyit kömürü çıkarılan maden ocağı kapatılarak, doğal alana dönüştürüldü. Kratere dönmüş çukurlar suni gölete çevrilirken, hayvanlar için doğal mera alanı yaratıldı ve 13 bin zeytin ağacıyla orman yaratıldı.

Madencilikle uğraşan köylüler, maden sahasının doğal alana kavuşmasından sonra daha fazla gelir elde ettiklerini söyledi.

Nasıl oldu?

Maden sahasını 2007’de satın alan Aydıner firması, 10 yıldır işletilmeyen maden alanını boş tuttu. Ardından başlatılan çalışmalarla yaklaşık 250 dönümlük arazi tarım yapılmaya uygun hale getirildi.

Şirket, bölgenin şartlarına uygun olarak hangi ağaçların dikilmesi ve hangi ürünlerin yetiştirilmesi konusunda yaptığı araştırmanın ardından Ziraat Mühendisi Mücahit Özkaya'nın danışmanlığında zeytin ormanı ve zeytinyağı fabrikasının temelleri atıldı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin de desteklediği proje ile erozyona karşı teraslanan alan binlerce fidan dikimi ve sulama sisteminin düzenlemesiyle son halini aldı.

Tarım ilacı kullanılmıyor

Maden alanının, tarım arazisine dönüştürülmesinin ardından çiftçilerle birlikte hareket eden şirket bölgede tarım ilacı kullanmama kararı aldı. Tarım ilacı yerine doğal önlemler alınan bölgede sinek ve birçok böceğe karşı tavuk, horoz, ördek gibi küçük baş hayvan yetiştirilmeye başlandı. Serbest dolaşan hayvanlar organik hayvancılığı sağladı.

Otları koyunlar biçiyor

Tarım arazinin istenmeyen otlardan temizlenmesi görevi de koyunlara verildi. Koyunların böylece otlaması ve dolaşması sağlanırken, aynı zamanda istenmeyen otlar da temizlenmiş oldu.

Maden krateri yerine oluşturulan gölette ise artık balık, kaplumbağa, kaz ve ördekler yaşıyor.

Zeytinyağlarına ödül

Aydıner şirketinin sahibi Ömer Aydıner, oluşturulan tarım alanından elde edilen zeytinyağlarının dünya çapında ödül kazandığını söyledi. Aydıner, “Ülkemizde bu şekilde özenli ve bilinçli üretim yapılabildiğini görmek ve böyle üretim yapıldığında dünya çapında madalyalar alınabildiğini öğrenmek bizi çok mutlu etti ve gelecek için de çok umutlandırdı" dedi.