“Mademki muhalifsin sussan da içeri gireceksin​' ​günlerine geldik​"

Aydın Engin*

Siz olsanız, kendinizi hangi terör örgütüne yerleştirirdiniz?

DETÖ (Demokratlar Terör Örgütü) size uyar mı?

Yoksa SOTÖ mü (Sosyalistler Terör Örgütü) size daha uygun?

Ben kendi adıma MATÖ’ye (Marksistler Terör Örgütü) girerdim.

Ama GATÖ (Gazeteciler Terör Örgütü) derseniz o da bana uyar.

Siyasal bir kalıpta anılmak istemeyenler için de terör örgütlerimiz var. YATÖ’ye (Yazarlar Terör Örgütü) ne dersiniz?

Meslek üstünden bir terör örgütüne sokulmak daha mı işinize geliyor?

Oluuuur. O da var.

ÖĞTÖ (Öğretmenler Terör Örgütü), DOTÖ (Doktorlar Terör Örgütü), MÜ- TÖ(Mühendisler Terör Örgütü), BETÖ (Berberler Terör Örgütü), BATÖ (Bakkallar Terör Örgütü)…

Görüyorsunuz, herkese uygun bir terör örgütü bulunabiliyor.

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Şimdi, buraya kadarını okudunuz ve “Aydın Engin kendince mizah gibi bir şeyler yapmaya kalkışmış ama soğuk ve tatsız tuzsuz bir şeyler karalamış” diyenleriniz oldu.

İnkâr etmeyin; oldu, biliyorum.

Ve yanıldınız.

Mizah denemesi filan yapmıyorum; antik çağ bilicileri gibi. Mesela Troya kralı Priamos’un bilici kızı, felaket habercisi Kassandra gibi geleceği, hem de yakın geleceği okuyor ve uyarıyorum.

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İş oraya vardı. Artık FETÖ ve PKK ile idare edilmesi mümkün değil.

Bir kere FETÖ doldu taştı, kontenjanı aştı; orada artık yer kalmadı. Sizi gözaltına alan polis, tutuklatan savcı, tutuklayan yargıç istese de istemese de FETÖ dışı bir terör örgütü bulmak zorunda.

“PKK terör örgütü” demeyin. Onun da kontenjanı ya doldu, ya dolmak üzere.

Kaldı ki daha şimdiden ek terör örgütü ihtiyacı kendini dayattı. Öyle ya NecmiyeAlpay’ı, Aslı Erdoğan’ı, Tuğrul Eryılmaz’ı, Celal Başlangıç’ı, Nadire Mater’i,Murat Özyaşar’ı ne kadar zorlarsanız zorlayın PKK üyesi yapamazsınız. PKK olmuyorsa FETÖ yapalım deseniz dünya size vücudunun arka tarafı ile güler.

Keza Mehmet Altan’a, Ahmet Altan’a, Lale Sarıibrahimoğlu’na, Şahin Alpay’a,Nazlı Ilıcak’a, Murat Aksoy’a “Cemaat’a ait medyada çalıştılar” diyebilirsiniz de bunun suç olduğunu hangi çuvala sığdırırsınız? Yok “Bunlar ayrıca o örgütün üyesi”deseniz yemezler. FETÖ’yü tutturamayınca elinizde PKK kaldı. Ama bu meslektaşların PKK üyesi olduğunu söyleyecek kadar budala olmadığınızı düşünüyorum (Düşüncelerimde yanılabilirim tabii).

Yani kesinlikle yeni terör örgütleri bulmanız, yoksa oluşturmanız lazım.

Haksız mıyım?

Darbe girişimi denen “Allah lütfu” sayesinde FETÖ’cü avı diye başlatılan “gözaltı – açığa alma – meslekten ihraç – tutuklama” zinciri bütün ülkeyi zincire vurmakta. Terör örgütü dümeniyle muhalif olan, biat etmeyen, diz çökmeyen, itiraz eden her kurum ve her kişi sürek avında sürekli avlanmakta.

“Vahşi kapitalizm – siyasal İslâm” bulamacından oluşan bir rejim ülkenin üstüne çöktü.

Hepimiz herhangi bir terör örgütünün üyesi olarak saldırı altındayız. Yazının başında uydurduğum terör örgütleri şimdilik fiilen, yakında resmen uygulamaya konacak besbelli.

Yıllardır bir avuç sosyalist, devrimci haykırdı: Susma, sustukça sıra sanagelecek!..

Anlaşılan susmayanlar tamam oldu, sıra artık susanlarda.

“Mademki muhalifsin sussan da içeri gireceksin” günlerine geldik, geliyoruz...

* Bu yazı Cumhuriyet'te yayımlanmıştır