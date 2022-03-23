Madeleine Albright hayatını kaybetti

ABD'nin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright 84 yaşında hayatını kaybetti.ABD'nin ilk kadın dışişleri bakanı olan Madeleine Albright, 84 yaşında hayatını kaybetti. Albright, 1997-2001 yılları arasında, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ikinci görev döneminde dışişleri bakanlığı yapmıştı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Albright'ın kanserden hayatını kaybettiği belirtildi. 15 Mayıs 1937 tarihinde Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da dünyaya gelen Albright, Nazilerin yükselişi ve İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ailesiyle birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Albright, 1993-1997 yılları arasında da ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini üstlendi. Albright, Bosna'daki Sırplara karşı daha sert bir tutum izlenmesini savunmuş ancak Clinton'ın ilk görev döneminde ABD'nin birçok dış politika uzmanı Vietnam'daki hatayı tekrarlamamak adına savaştan uzak kalınmasını savunmuştu. ABD, üç yıl süren savaşa 1995 yılında NATO'nun hava operasyonlarıyla aracılığıyla müdahil olmuştu. DW, Reuters, AFP / EC, SÖ ©Deutsche Welle Türkçe