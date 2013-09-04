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Sağlık

Maddi sorunlar migreni tetikliyor

Maddi sorunların migreni tetiklediği belirlendi

04 Eylül 2013 10:42

ABD'de yapılan bir anlaşma gelir düzeyi ile migren arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre düşük gelirlilerde migren daha yaygın.
 
Amerikalı bilim insanlırının yaptığı araştırma, düşük gelirlilerde migrenin daha yaygın olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, yaklaşık 163 bin kişiden, migren atakları, meslekleri ve gelirlerine ilişkin sorulara yanıt vermelerini istedi.

25-34 yaşındaki düşük gelirli kadınların yüzde 37'sinin, orta gelirlilerin yüzde 29'unun ve yüksek gelirlilerinin yüzde 20'sinin migrenden etkilendiği görüldü.

Aynı yaş grubundaki erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 13, yüzde 8 ve yüzde 5 olarak belirlendi.

Düşük gelirin migreni tetiklediği sonucuna varan bilim insanları, krizlerin maddi sorunlara bağlı stres faktörlerinden kaynaklandığını vurguladı.

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