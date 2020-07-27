Maddi imkânsızlıklardan Türkiye'ye gelemeyecekler; Van'da batan gemideki sığınmacıların yakınları ölenlerin fotoğrafla teşhisini istedi

Van'da batan teknede yaşamını yitiren sığınmacıların yakınları maddi imkânsızlıklar nedeniyle Türkiye'ye gelemeyeceklerini belirterek teşhis için fotoğrafların kullanılması talebinde bulundu. Şu ana kadar fotoğraf üzerinden 4 sığınmacı teşhis edildi.

HaberTürk'ten Kenan Butakın'ın haberine göre, Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü.

Medeni Akbaş´ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş sığınmacıların bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında da, Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK),Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timlerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 61 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Van’daki tekne faciasında yaşamını yitiren sığınmacıların yakınları Van Barosu’na ulaşarak yakınlarının fotoğraflarını iletti.

Göçmenlerin maddi imkânnsızlıklardan dolayı Türkiye’ye gelemeyen yakınları ölenlerin fotoğraflarla teşhis edilmesi talebinde bulundu. Yakınlarının fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini avukatlar aracılığıyla soruşturmanın devam ettiği Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

İletilen kimlik ve fotoğraf bilgileriyle de hayatını kaybeden sığınmacılardan Pakistanlı Hasnian Mahdi, Faisal Mahmood, Wafa Haider ve Adnan Mustafa’nın cansız bedenleri teşhis edildi. Afganistan Büyükelçiliği’nin de vatandaşlarının cenazelerini teslim aldı.

Van Gölü yüzeyinde bulunan cansız bedenlerin vücut bütünlüklerinin bozulduğu, tekne içerisinde olan göçmenlerin cansız bedenlerinin ise daha çabuk teşhis edilebildiği kaydedildi.