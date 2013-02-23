Maddi imkânsızlık 3 puanı götürdü!

Şırnak’ta düzenlenen halk oyunları yarışması kaloriferlerin yanmadığı salonda yapılırken, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinden katılan karma ekip, maddi imkansızlık nedeniyle ayakkabı alamayınca çorapla yarıştı. Jüri ayakkabısız ekibin 3 puanını sildi.

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışması minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 4 ekibin katılımıyla Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yarışmaya büyükler dalında Beytüşşebap ve Uludere ilçesinden katılan karma ekibin ayakkabılarının olmadığı ortaya çıktı. Gençler, yarışmaya ayakkabısız çıkıp, oyunlarını çorapla sergiledi. Jüri, ayakkabının ana giysi olduğunu belirterek, bu nedenle ayakkabısız oynayan ekibin 3 puanını sildi. Karma ekipte yer alan gençler, ilgisizlikten yakınarak, giysilerini kendilerinin temin ettiğini ve paraları olmadığını için de ayakkabı alamadıklarını belirtti.

'Destek istiyoruz'

Ekipte yer alan Beytüşşebaplı Şehriban Yaman, "Eski zamanlardan günümüze Şırnak sürekli kötü olaylarla anıldı. Ancak biz bunların olmadığını göstermek istiyoruz. Kendi özümüzü, kendi halkımızla yaşamak istiyoruz. Bize destek olunursa güzel şeyler olur. Yetkililerin Şırnak’a ve bize destek vermesini istiyoruz" dedi.

'Protokol gelmedi, kupaları jüri verdi'

Oynanan oyunların ardından 4 dalda katılan 4 takım kendi branşlarında rakipsiz birinci oldular. Birinci gelen takımlara protokolün olmaması nedeniyle jüri üyeleri tarafından kupaları verildi. Yarışmada birinci gelen takımlar, bölgesel grup yarışmalarında Şırnak’ı temsil edecekler. Bu arada yarışmaları izleyen az sayıda kişi, salonunun kaloriferlerini yanmaması nedeniyle üşüdüklerini söyledi.,