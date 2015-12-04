Madde bağımlısı genç annesini ve kız kardeşini rehin aldı

Adana'da madde bağımlısı 21 yaşındaki Emre E., uyuşturucu parası yüzünden tartıştığı annesi 44 yaşındaki Hülya E. ile 16 yaşındaki kız kardeşi Merve'yi kurusıkı tabancayla rehin aldı. İhbar üzerine eve gelen polisin operasyon hazırlığını gören Emre E. teslim oldu.

Merkez Seyhan İlçesi'nin Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Emre E. iddiaya göre, uyuşturucu krizine girdi. Uyuşturucu almak için para isteyen Emre E. ile annesi Hülya E. arasında tartışma çıktı. Annesi parasının olmadığını söyleyince Emre E., evde sakladığı kurusıkı tabancayı alıp, ailesinin üzerine yürüdü. Emre E., kız kardeşi Merve ile annesini odaya kapatıp, "Sizi öldüreceğim" diye bağırmaya başladı. Anne ile kızının çığlıklarını duyanların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, çelik yeleklerini giyip, uzun namlulu silahlarla operasyon için hazırlık yaptı. Polisin 'teslim ol' çağrısı üzerine operasyon yapılacağını anlayan uyuşturucu bağımlısı Emre E. silahla birlikte teslim oldu.

Kelepçelenerek ekip aracına bindirilen oğlundan şikayetçi olan anne "Çatıda uyuşturucu saklıyor" dedi. Çatıda yapılan aramada ise az miktarda esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.