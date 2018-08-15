Madde bağımlılığı tedavisi gören kişi, evinde ölü bulundu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gördüğü belirtilen Nevzat P. (59), evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Nevzat P., akrabaları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat P.\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki AMATEM biriminde 8 aydır uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gördüğü kaydedilen Nevzat P.\'nin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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