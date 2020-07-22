Madame Tussauds Müzesi'nde Kanye West hazırlığı

Yeni başkanların heykellerini hazırlayan, dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, ABD seçimlerine aday olan rap şarkıcısı Kanye West'in büstü için çalışmalara başladı.

New York’taki Madame Tussauds Müzesi, Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West’in ABD Başkanlığı için aday olduğunu açıklamasının ardından iki rakip haline gelen Donald Trump ve Kanye West’in yeni heykellerini görücüye çıkardı.



NTV'nin haberine göre, 43 yaşındaki şarkıcı West’in resmi olarak başkan adaylığını ilan etmesinin ardından müze, ünlü rap’çinin başkan olma olasılığı için hazırlıklı olduklarını söyleyerek West’in büstünü hazırlamaya başladı.



Madam Tussauds tarafından yayınlanan görseller, balmumu heykellerin henüz tamamlanmadan önceki yaratım aşamasını gözler önüne seriyor.