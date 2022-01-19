Madame Tussauds Müzesi, Joe Biden ve Kamala Harris'in balmumu heykellerini tanıttı

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in göreve başlamalarının birinci yılında Madame Tussauds müzesi de iki liderin balmumu heykelinin açılışını yaptı.

The Hill’de yer alan habere göre, ABD’nin New York şehrinde bulunan Madame Tussauds müzesinde Joe Biden ve Kamala Harris’in de balmumu heykelleri yer almaya başladı.

New York’taki Madame Tussauds, bu zamana kadar bütün ABD Başkanlarının heykellerine yer vermişti. Kamala Harris, balmumu heykeli yapılan ilk Başkan Yardımcısı oldu.