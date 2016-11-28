'Madame Tussauds Istanbul' ziyarete açıldı

Balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds'nun 21. merkezi İstanbul'da ziyarete açıldı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Grand Pera'daki müzenin açılışı töreni, heykellerin yapım süreci ve müzeden detayların yer aldığı tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı açılışta yaptığı konuşmada, Grand Pera binasının restorasyonunun, kentin hafızasının tekrar canlanması adına önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Müzelerin, insanların ortak değerlerini ortaya koyduğuna işaret eden Topbaş, Madame Tussauds'nun, İstanbul'da bir boşluğu dolduracağını ve turistlerin uğrak mekanı olacağını ifade etti.

Kültür, sanat ve turizm merkezi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da Beyoğlu'nun, kültürün, sanatın, mimarinin ve tarihin merkezi olduğunu kaydetti.

Uluslararası bir müze markasını ağırladıkları için mutlu olduklarını belirten Demircan, şunları söyledi:

"Emek Sineması işlevini yeniden görmeye başladı. Bir tiyatro, 8 sinema salonu, farklı mekanlar ve Madame Tussauds var. Seviniyorum çünkü Beyoğlu zaten İstanbul'un kalbiydi ama yeni bir halka daha eklendi. Bundan sonra insanlar bir de Madame Tussauds'yu görmeye gelecek."

Müzedeki 55 esere her yıl yenileri eklenecek

Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, müzenin detayları hakkında bilgi verdi.

Müzede 55 eser olduğunu aktaran Suner, her yıl 3-4 heykel ekleyerek müzenin kapasitesini artıracaklarını söyledi.

Grand Pera'nın ilk iki katında hizmet verecek müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, Hidayet Türkoğlu, Brad Bitt, Messi, Muhammed Ali gibi birçok ünlü ismin balmumu figürü bulunuyor.