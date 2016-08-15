Madame Tussauds aralık ayında İstanbul'a geliyor

Dünyanın ünlü balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds, 21’inci merkezini aralık ayı içerisinde İstanbul'da açmaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre, Türkiye pazarına 2014 yılında İstanbul SEA LIFE Akvaryum ile giren ve sonrasında LEGOLAND Discovery Centre'ı hizmete açan şirket yıl sonuna doğru Madame Tussauds İstanbul'u ziyarete açmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın birinci, dünyanın ise ikinci büyük eğlence yatırım şirketi Merlin Entertainments, Türkiye pazarına LEGOLAND Discovery Centre ile 2014 yılında girdi.

Merlin Entertainments'a bağlı 16 merkez arasında açıldığı günden bu yana müşteri memnuniyetinde birinci sırada yer alan LEGOLAND Discovery Centre, bir yılda 235 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Forum İstanbul'da bulunan ve heyecan verici deniz canlıları koleksiyonlarına ev sahipliği yapan İstanbul SEA LIFE İstanbul Akvaryum, 83 metre uzunluğundaki okyanus tüneli, 270 derecelik panoramik görünüme sahip okyanus odası, 47 adet sergi tankına sahip 21 tematik bölge ve 15 binden fazla deniz canlısı ile ailece eğlenme olanağı sağlıyor.

Şirket, bu yılın sonunda Beyoğlu'nda açmayı planladığı Madame Tussauds İstanbul ile eğlenceli, interaktif ve eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Tarih, kültür, sanat, spor ve siyaset dünyasından 50'yi aşkın ünlü figürün yer alacağı Madame Tussauds'da Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapmak; Türkiye'den ve dünyadan birçok yıldızın figürlerini yakından incelemek ve fotoğraf çektirmek mümkün olacak.

"Türkiye pazarında güzel fırsatlar var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Merlin Entertainments'ın tüm dünyadaki yeni açılışlardan sorumlu Direktörü John Jakobsen, Türkiye'deki yatırımları çok önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın kesişim noktasında yer alan coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfusu ve önemli bir turist merkezi olmasıyla bizim için son derece cazip bir ülke. Türkiye’deki yatırımlarımızın geçmişi çok eskiye dayanmasa da çok kısa süre içerisinde üç önemli markamızı Türkiye'ye getirdik. Bugüne kadar 90 milyon liralık yatırımı hayata geçirdik. Türkiye pazarında büyük ve güzel fırsatlar görüyoruz ve bu fırsatları değerlendirerek yatırımlarımızı büyütmeye devam edeceğiz."

Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner ise "Bizim en büyük tutkumuz ve başarı ölçütümüz, insanların yüzünde yarattığımız tebessümler. Türkiye'de önümüzdeki dönemde de bu tutkumuzun peşinden gitmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Heykeller Londra'da yapılıyor

250 yaşındaki markanın dünyadaki 21. merkezi olacak İstanbul ayağında sergilenecek figürlerin üretimi, markanın Londra’daki stüdyosunda tüm hızıyla devam ediyor.



Sergilenecek Türk figürler arasında; yapımında önemli aşama kaydedilen Mustafa Kemal Atatürk, Mevlânâ, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmed, Mimar Sinan, Zeki Müren, Barış Manço, MFÖ, Adile Naşit ve Yaşar Kemal’in balmumu heykelleri de var.



Angelina Jolie, Usain Bolt, Steve Jobs, Messi, Rihanna, Marilyn Monroe ve Muhammed Ali de ilgi çekecek diğer balmumu heykeller arasında.