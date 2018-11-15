Madame Coco çalışanları bir araya geldi; fazla mesai ücretleri ödenmeye başlandı

Adı mobbing, keyfi ve hukuksuz uygulamalar, çeşitli hak gasplarıyla anılan Madame Coco'da işçilerin bir komite kurarak örgütlenmesinin patronlara geri adım attırdığı ifade edildi.



Sol'dan Ahmet Çınar'ın haberine göre, bugüne kadar fazla mesai ücreti ödenmediği iddia edilen Madame Coco'da bu ücretler ödenmeye başlandı. Ancak firmada çalışanlara 'sosyal medyada trollük' talimatı verildiği ileri sürüldü.

Konuyla ilişkin olarak şirket yöneticilerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçen hafta farklı mağazalarda çalışan Madame Coco işçileri, ortak sorunlarının çözümü için birbirleriyle haberleşmeye ve yan yana gelmeye karar verdiklerini duyurmuşlardı.

Madame Coco İşyeri Komitesi kuran işçiler, örgütlü bir şekilde mücadele edip haklarını arama kararını kamuoyuyla paylaşmışlardı.

Aradan kısa bir süre geçti ve Madame Coco patronu, bazı şubelerde fazla mesai ücretlerini ödemeye başladı. Mağazalardan edinilen bilgilere göre pek çok işçinin fazla mesai ücreti ödendi.

Madame Coco'nun patron katından bazı bölge ve mağaza yöneticilerine de uyarı talimatı gönderildiği belirtildi. Talimatta yasal çalışma sürelerine, mola sürelerine, hafta tatili kullanımına özen göstermeleri ve yapılacak hataların yasal anlamda firmayı zor duruma düşüreceğine ilişkin uyarıda bulunuldu.

Patronlar'dan "Markamıza sahip çıkma zamanı" mesajı

Emekçilerin "Madame Coco İşyeri Komitesi" çatısı altında örgütlenmesi üzerine bazı konularda adım atan patronlar, diğer yandan çalışanlara WhatsApp grubu üzerinden mesaj gönderdi.

Firma çalışanlara bir mesaj yollandığı ve firmanın "işçi düşmanı uygulamalarının" internette savunulması istendiği ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaya göre Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın paylaştığı o mesaj şöyle:

Madame Coco Komitesi: Patron panik olmuş, demek ki doğru yoldayız

Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi konuya ilişkin olarak bir açıklama yayımladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Mesai arkadaşlarımıza duyuru

Çalışma koşullarımıza yönelik sorunlarımızı paylaştığımız açıklamanın üzerine şirketin başlattığı trol çalışması konusunda mesai arkadaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz.

Şirket, trollerinin paylaşımlarının altına yorum yaparak sorunlarını dile getiren Madame Coco çalışanlarını tespit etme peşinde.

Trollere yanıtı Madame Coco işyeri komitemizin ve birlikte hareket eden arkadaşlarımızın buluştuğu Patronların Ensesindeyiz Ağı ve bizleri destekleyen mağaza müşterileri fazlasıyla veriyor.

Belli ki patron panik olmuş. Doğru yoldayız. Haklarımızı alacağız.

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