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'Madam şarkı söylerken Fransa acı çekiyor'

Fransız first lady'si Carla Bruni'nin, 'Absolute Beginners'ı söylediği kayıt, eleştirmenlere göre 'Müzik tarihinin en kötü cover'larından biri'.

28 Eylül 2010 03:00

T24- Fransız first lady'si Carla Bruni'nin, 'Absolute Beginners'ı söylediği kayıt, eleştirmenlere göre 'Müzik tarihinin en kötü cover'larından biri'.


Fransız first lady’si Carla Bruni-Sarkozy’nin, David Bowie’nin 1986 tarihli klasiği ‘Absolute Beginners’ı söylediği kayıt, eleştirmenlere göre ‘Müzik tarihinin en kötü cover’larından biri’. İnternete sızan kayıtta Bruni sık sık detone oluyor, yer yer notaları kaçırıyor, bazen de sözleri unutuyor.


42 yaşındaki eski süper model ve şarkıcı first lady’ye sadakatiyle bilinen Paris Match dergisi bile son sayısında bu haberi, ‘Madam şarkı söylerken, Fransa acı çekiyor’ sözleriyle verdi. Müzik sitesi Don’tMISS’teki yorumlardan birinde de Bruni-Sarkozy’nin sigara içmeyi bırakması gerektiği yazıldı. Bir başka Fransız müzik sitesi Magic RPM, ‘Özür dileriz, şarkı söyleyemiyor’ ve ‘Nesnel olarak, sesi yok’ diye yazdı.


AlloMusic de Bruni’nin bir sonraki cover’ının Beatles’ın ‘When I’m 64’ şarkısı olması gerektiğini çünkü bu parçanın emeklilikle ilgili olduğunu belirtti.


Hükümet yanlısı Le Figaro ise Bruni’nin performansını şarkıya ‘melodik bir görkem’ verdiğini söyleyerek öven tek gazete oldu. Eleştirmenler sadece, ekim ortasında çıkacak albümün gelirinin hayır kurumlarına gidecek olmasının bu durumu hafiflettiğini belirtiyor.

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