-MADALYALI "SÜPER BEYİNLER" ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına Türkiye'yi TÜBİTAK aracılığıyla temsil eden Türkiye'nin genç yeteneklerinin son beş yılda aldığı altın madalya sayısı önceki 20 yılda alınan madalya sayısını geçti. Türk takımları, 1985'den bu yana toplam 39 altın, 127 gümüş, 197 bronz ve 42 mansiyon ödülü kazanarak Türkiye'nin gurur kaynağı oldular. Türk öğrencilerin tamamı bu yıl, katıldıkları uluslararası bilim olimpiyatlarından ülkeye madalya ile döndü. TÜBİTAK yetkililerinden alınan bilgiye göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde olimpiyat etkinlikleri yürütülüyor. Ulusal Bilim Olimpiyatları, her yıl matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallarında yapılıyor. Türkiye, buradan seçilen öğrencilerden oluşturulan ekiplerle de Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katılıyor. Bu olimpiyatlarda derece alan öğrenciler, geleceğin bilim adamı olma yolunda önemli başarılara imza atıyor. -ALTIN MADALYA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ- Türkiye'nin 1985-2011 yılları arasında katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden öğrenciler toplam 39 altın, 127 gümüş, 197 bronz ve 42 mansiyon ödülü kazanarak başarılarını kanıtladılar ve ülkenin gurur kaynağı oldular. Bu yılki olimpiyatlarda Türkiye'nin kazandığı altın madalya sayısında artış dikkat çekiyor. Özellikle bu yıl olimpiyat takımlarında yer alan 23 öğrencinin 6'sı altın, 10'u gümüş ve 7'si bronz madalya kazandı. olimpiyat sonuçlarına göre, Türk takımındaki tüm öğrenciler ellerinde madalyalarla ülkeye döndüler. Bu yıl, 52.'si Amsterdam'da yapılan Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Türk takımı bir ilke daha imza atarak 159 puanla, puan sıralamasında Çin, Amerika, Singapur, Rusya ve Tayland'dan sonra 6. ve 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile de madalya sıralamasında 5. oldu. Uluslararası Olimpiyatlarda alınan madalya sayısının son 20 yıldaki istatistikleri incelendiğinde son beş yılda alınan altın madalya sayısının önceki yirmi yılda alınan altın madalya sayısının toplamından daha fazla olduğu görülüyor. Türk takımları, 1985-1990 yılları arasında hiç altın madalya alamazken, 1991-1995 yılları arasındaki takım ise ilk kez iki altın madalya alarak ülkeye döndüler. 1996-2000 yılları arasında 9; 2001-2005 yılları arasında 8 madalya alan Türk takımlarının sadece 2006-2011 yılları arasında aldığı madalya sayısı 20 oldu. Böylece son beş yılda kazanılan altın madalya sayısı önceki 20 yılın olimpiyatlarında kazanılan 19 madalyayı geçmiş oldu. -BALKAN OLİMPİYATLARINDA ARTIŞ İKİ KATINA ÇIKTI- Yıllara göre Balkan ve Genç Balkan Matematik Olimpiyatları'nda alınan toplam madalya sayılarının dağılımına bakıldığında ise Balkan Olimpiyatlarında son beş yılda alınan altın madalya sayısının bir önceki beş yıla göre iki kat arttığı ortaya çıktı. TÜBİTAK yetkilileri, madalya sayısının artışında 2004 yılından itibaren, Bilim Olimpiyatlarına katılan öğrencilerin başarısının artırılmasına yönelik pek çok iyileştirme çalışmasının etkili olduğuna işaret etti. TÜBİTAK tarafından olimpiyat öğrencisi yetiştirecek öğretmenlere yönelik eğitimlerin düzenlendiğini belirten yetkililer, olimpiyat hazırlık kurslarının daha çok uygulamaya yönelik hale getirildiğini, olimpiyat takımlarını yetiştiren eğitim kadrosu genişletildiğini ve eğitim kadrosuna genç bilim insanlarının katılımının sağlandığını kaydettiler. -OLİMPİYATLAR NELER KAZANDIRIYOR?- Ulusal Bilim Olimpiyatları ikinci aşama sınavlarında dereceye girenlere TÜBİTAK tarafından, madalya ve para ödülü veriliyor. Öğrenciler, Uluslararası Bilim Olimpiyatları için eğitilmek üzere kış hazırlık kurslarına çağrılıyor. Ayrıca, Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk üniversite giriş sınavında bir kereye özgü olmak üzere, aldıkları derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanıyor. Bu sınavlarda derece alan ve lise öğrenimini bitirdiği yılın LYS sonucunda üniversitelerin temel bilim bölümlerinden birini kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler, TÜBİTAK BİDEB tarafından ''Yurt içi Lisans Burs Programı'' çerçevesinde destekleniyor. Uluslararası Olimpiyatlarda madalya alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü veriliyor ve ekipte yer alan tüm öğrenciler, TÜBİTAK'ın üniversite lisans bursiyeri olmaya hak kazanıyor. Altın madalya kazanan öğrenciler 10 bin TL, gümüş madalya kazanan öğrenciler 8 bin TL, bronz madalya kazanan öğrenciler 6 bin TL ve mansiyon ödülü kazanan öğrenciler de 4 bin Tl para ödülü ile ödüllendiriliyor. Ayrıca bu öğrencilerden uluslararası olimpiyatlarda madalya kazananlara üniversite sınavına girmeden alanlarındaki yüksek öğretim programlarından istediklerine vakıf üniversiteleri burslu programları hariç olmak üzere kayıt yaptırabilme hakkı veriliyor.