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Spor

Madalya avcısı, Hollanda'yı gururlandırıyor

Ireene Wüst, Hollanda'nın olimpiyat tarihindeki en başarılı ismi oldu

13 Şubat 2018 16:56

Kadınlar sürat pateninin dünyaca ünlü ismi Ireene Wüst, başarılarla dolu kariyerine yeni bir altın madalya ekledi. 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metre finalini 1:54.35'lik süresiyle ilk sırada tamamlayan Hollandalı efsane, kariyerinin beşinci olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Beş altın madalyayla Hollanda'nın olimpiyat tarihindeki en başarılı ismi olan Wüst, toplamda ise madalya sayısını 10'a çıkararak kış olimpiyatlarında bu sayıya ulaşan ilk sürat patenci olmayı başardı.

Saniyenin onda ikisi farkla ikinci sırada kalan Miho Takagi, kadınlar bireysel sürat pateni yarışlarında Japonya'ya ilk olimpiyat gümüşünü kazandırırken, bir başka Hollandalı Marrit Leenstra ise 1:55.26'lık derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat madalyasına ulaştı.

(Eurosport)

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