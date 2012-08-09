Madalya alırken evine haciz geldi

Londra’daki olimpiyat oyunlarında 5 altın alan ABD’li yüzücü Ryan Lochte’nin madalya sevincini ailesinin evine gelen haciz gölgeledi.

Ekonomik krizle boğuşan ABD’li sporcuların Olimpiyat şampiyonluğunun arkasında da dramatik hikayeler yatıyor. 2012 Londra Olimpiyatları’nda 5 altın madalya alan ABD’li yüzücü Ryan Lochte’nin (28) evine, başarısını kutladığı gün haciz geldi. ABD’de yayımlanan USA Today gazetesinin haberine göre, Lochte’nin ailesi 2011’den beri mortgage borçlarını ödeyemediği Florida’daki evlerine gelen haciz şokuyla sarsıldı. Lochte’nin sevinci de aldığı haberle kursağında kaldı. Biriken 250 bin dolarlık ödemeleri için mayıs ayında açılan davayı Lochte ve diğer çocuklarından gizleyen anne Ileana ve baba Steve ise borçlarından çok mahkeme celbinin ortaya çıkmasından üzüntü duydu.

Geçen yıl eşinden ayrılan ve daha sonra işinden olan anne Ileana, “Çocuklarımızdan maddi bir beklentimiz olmadı. Onların parasını almaya eşim de ben de razı olmayız” diye konuştu. Yarışlar için Londra’da Lochte’nin yanında olan ailenin düştüğü durum, ABD’de özellikle orta sınıfı vuran ekonomik krizin trajik bir örneği olarak yorumlandı. Öte yandan, 11 madalyalı Lochte bu anlamda tek Olimpik örnek değil. Dört dalda kadınlar bireysel jimnastik yarışında altın madalyayı kucaklayan ABD’li Gabby Douglas’ın (16) annesi de yarıştan kısa süre önce haciz gelen evlerini kurtarmak için her şeyini satarak iflas ettiğini açıklamıştı.