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Yaşam

MADAGASKAR'DA SEVİMLİ YENİ BİR ETOBUR TÜRÜ KEŞFEDİLDİ LONDRA (A.A)

12 Ekim 2010 15:19

-MADAGASKAR'DA SEVİMLİ YENİ BİR ETOBUR TÜRÜ KEŞFEDİLDİ LONDRA (A.A) - 12.10.2010 - Madagaskar'da firavun faresine benzer yeni bir memeli etobur türü keşfedildi. Bilim adamlarının Madagaskar'ın en büyük gölü Alaotra çevresindeki sulak alanlarda bulduğu bu yeni türe, zoolog ve yazar Gerald Durrell onuruna "Durell vontsirası" adı verildi. Bir kedi boyutundaki memeliyi ilk kez 2004 yılında gölde yüzerken fark eden bilim adamları, daha sonra yaptıkları araştırmalarda bunun yeni bir tür olduğunu keşfetti. Sevimli görünüşüyle dikkati çeken memeliye ilişkin bilgilere "Systematics and Biodiversity" dergisinde yer verildi.

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