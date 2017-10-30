Madagaskar'da salgın nedeniyle "Ölüler Günü" iptal edildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Madagaskar\'da yetkililer, ülkedeki kara veba salgını nedeniyle, ilginç bir ritüel olan \"ölü insanları mezardan çıkarıp onlarla dans etme törenleri\" ile yapılan Famadihana kutlamalarını iptal etti.

Ağustos ayından beri yaklaşık 1,100 kişinin hastalandığı ve 124 kişinin öldüğü Madagaskar\'da yetkililer, halkın ölü akrabalarını mezardan çıkarıp onları beyaz bir örtüye sararak dans ettikleri Famadihana kutlamalarını iptal etti. Yetkililer, kutlamaların salgını arttıracağını söyledi.

Madagaskar Sağlık Bakanı Willy Randriamarotia, \" Eğer bir insan zatürre salgını sebebiyle öldüyse ve Famadihana kutlamaları için mezardan çıkarılırsa, bakteri ne kadar zaman geçerse geçsin, ölü kişiyi çıkaran insana bulaşabilir\" dedi.

Tehlikeyi azaltmak için Madagaskar yetkilileri, salgın sebebiyle ölen bir kişinin mezara konamayacağını, bunun yerine tekrar açılamayacak türbe benzeri yapılarda bulunabileceğini söyledi.

Yerel haberlerde, uyarıya rağmen, birçok ölü bedenin kutlamalar için gizlice mezarlarından çıkarıldığı belirtildi.

İlginç bir gelenek olan Famadihana, Madagaskar\'ın yüksek bölgelerinde yaşayan yerli halk tarafından başlatılmış ve halen her sene, ölüleri anmak için milyonlarca insan tarafından kutlanıyor. (Fotoğraflı)