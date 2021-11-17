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Spor

Madagaskar ordusu Samatta'lı Tanzanya kampını bastı; futbolcular odalarından çıkartılmadı

Baskından saatler sonra oynanan karşılaşmada Madagaskar ve Tanzanya 1-1 berabere kaldı

17 Kasım 2021 08:30

T24 Dış Haberler

Tanzanya Milli Futbol Takımı'nın Madagaskar ile oynayacakları Dünya Kupası Ön Eleme karşılaşması öncesi kamp yaptıkları otelin 'bazı oyuncuların Covid-19 pozitif' olduğu iddiasıyla ordu tarafından basıldığını ifade etti.

Tanzanya Futbol Federasyonu, 14 Kasım'da maça kısa süre kala oyuncularının yoğun güvenlik önlemleri altında tutulduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada Madagaskar ordusunun 'oyunculardan bazılarının Covid-19 pozitif' olduğunu söyleyerek otelin etrafını sardığını ve futbolcuların odasından dışarı çıkmasına izin verilmediğini belirtti.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika kulübü Antwerp'te oynayan forvet Mbwana Ally Samatta'nın da oteldeki oyuncular arasında olduğu belirtildi.

Baskından saatler sonra oynanan karşılaşmada Madagaskar ve Tanzanya 1-1 berabere kaldı.

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