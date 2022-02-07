Madagaskar'ı bu kez de Batsirai Kasırgası vurdu: 10 ölü

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Batsirai Kasırgası, Madagaskar'ın güney doğusunu vurdu. İki hafta içinde iki kasırga yaşayan Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesinde sel baskınları meydana geldi, binalar yıkıldı, birçok noktada elektrik kesintisi yaşandı ve en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Reuters'ın aktardığına göre adanın doğusundaki Nosy Varika kasabasında binaların yüzde 95'i yıkıldı. Bir yetkili, "Sanki buraya bir bomba atıldı" dedi.

Kasırga, cumartesi geç saatlerde karaya ulaştı. Adanın doğu kıyısında sağanak yağmur yağışı meydana geldi ve rüzgar hızı saatte 165 kilometreye kadar çıktı.

Batsirai Kasırgası'nın 150 bin kişiyi yerinden edebileceği öngörülüyor.

Madagaskar'ı iki hafta önce de Ana Kasırgası vurmuş; 55 kişiyi öldürmüş ve 130 bin kişiyi yerinden etmişti.