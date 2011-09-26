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Mad Men'e havalı rakip

Dönem dizileri furyasına bir yenisi daha ekleniyor. Pan Am, 1960'lı yıllarda yaşanan şirket içi entrikaları konu alacak

26 Eylül 2011 03:00


T24- Televizyon dünyasına damgasını vuran dönem dizileri furyasına bir yenisi daha ekleniyor. Pan Am, 1960'lı yıllarda yaşanan şirket içi entrikaları konu alacak.



Radikal'in haberine göre, Lockerbie faciası sonrası girdiği ekonomik bunalımdan kurtulamayarak iflas eden havayolu şirketi Pan Am’ın hikâyesi dizi oluyor. Amerikan televizyon kanalı ABC’de ve İngiliz BBC’de yayınlanacak olan dizide, 1960’lı yıllarda yaşanan şirket içi entrikalar konu alınırken, aşk ve seksin yanında döneme damgasını vurmuş ırkçılık ve homofobi faktörü de işlenecek.


Üç milyon izleyici...


Senaryosunu Jack Orman’ın yazdığı ve Thomas Schlamme’nin yönetmenliğini üstlendiği dizide ünlü oyuncu Christina Ricci ve Kelli Garner hostes rolünde karşımıza çıkarken, Scrubs ‘ın Drew’i Michael Mosley de pilot rolüyle dizide boy gösterecek.


Eleştirmenler tarafından dört kere üst üste Emmy drama dalında en iyi televizyon dizisi seçilen Mad Men’i andırdığı belirtilen dizinin ilk bölümünün, iki ülkede yaklaşık üç milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.







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