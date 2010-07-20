Mad Men dizisinin kızıl yıldızı soyundu

T24

Derginin Ağustos ayı kapağında sadece bir kravatla poz veren Flanagan, çekimlerde sadece iç çamaşırı ve kravat kullandığını söylüyor.1960 yılında Toni Lacey'nin dergiye verdiği pozun aynısını veren Flanagan, iç sayfalarda da 1960'ların tarzında pozlar verdi.Crista, yaşadıklarını "Bunları tekrar canlandırmak çok hoşuma gitti. Eğer bir arkadaşıma bunu yaptığımı söylesem, tamamen çıplak olduğumu düşünür. Oysa bu sizin istek listenizi yerine getiren Crista değil. Bu bir devri belgelemeye çalışmak." sözleriyle dile getirdi.