'Mad Men' bir kez daha 'En İyi'

T24 - Time dergisi de yılın en iyilerini seçti... Yılın en iyi filmi ilk siyahi prensesinin yaratıldığı animasyon 'Prenses ve Kurbağa' seçilirken, yılın en iyi dizisi ise e2'de gösterilen 'Mad Men' oldu.







Usta yönetmen Quentin Tarantino, Hollywood Reporter'a 2009'da en beğendiği 8 filmi açıkladı. İşte Tarantino'un top 8 listesi...

Time dergisi, bu yılın en iyi filmi olarak Walt Disney'in ilk siyahi prensesinin yaratıldığı animasyon yapım "Prenses ve Kurbağa"yı, en iyi televizyon dizisi olarak da ödüllü yapım "Mad Men"i seçti.

Dergide yayımlanan "Yılın en iyi 10 filmi" listesinde, ilk üç sırayı, gerçek oyuncuların yer aldığı filmleri geride bırakan animasyonlar aldı. Buna göre yılın en iyi filmi, Walt Disney'in ilk siyahi prensesinin yaratıldığı "Prenses ve Kurbağa/ The Princess and the Frog'' oldu.

Yılın en iyi filmleri sıralamasında ikincilik koltuğuna yine animasyon filmi "Yukarı Bak/ Up'', üçüncülük koltuğuna da animasyon yapımı "Fantastik Fox/ Fantastic Mr. Fox'' oturdu.







Time'a göre, yılın en iyi diğer filmleri ise sırasıyla şöyle:

"Ölümcül Tuzak/ The Hurt Locker'', "Aklı Havada/ Up in the Air'', "Beyaz Kurdele/ The White Ribbon'', "Yalnız Bir Adam/ A Single Man'', "Zaman ve Şehre Dair/ Of Time and the City'', "Yasak Bölge 9/ District 9'', "Kan Arzusu/ Thirst''.





En iyi idizi 'Mad Men'

Dergi, 'Yılın en iyi televizyon dizilerini" de belirledi. Listenin en başında 9 Emmy ve 3 Altın Küre dahil birçok ödül kazanan, Türkiye'de de beğeniyle izlenen "Mad Men" yer alıyor.

İkinciliği komedi türündeki "Modern Family"nin, üçüncülüğü de drama dalındaki birçok ödüle sahip "Breaking Bad"ın aldığı sıralamadaki diğer en iyi televizyon dizileri de şöyle:

"Big Love", "Battlestar Galactica", "Lost", "Friday Night Lights", "Glee", "Sons of Anarchy" ve "(Tie) The Office/Parks and Recreation".