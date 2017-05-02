Mad Max'in ikinci filminin ismi belli oldu

6 Oscar ödüllü Mad Max: Furry Road filminin yönetmeni ve serinin yaratıcısı George Miller iki yeni Mad Max projesi olduğunu söyledi. Miller, serinin ikinci filminin senaryosunun hazır olduğunu ve isminin de Mad Max: The Wasteland olacağını açıkladı.

Yeni filmde karakterlerin geçmişlerine ve özel hayatlarına odaklanacağını belirten yönetmen ayrıca Fury Road filminde bulunan gitarcı The Doof Warrior‘a daha çok yer vereceğini de söyledi.

Devam filmlerinde yine Tom Hardy (Max) ve Charlize Theron (Furiosa)’un yer alacağı Mad Max serilerinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.