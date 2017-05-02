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Kültür-Sanat

Mad Max'in ikinci filminin ismi belli oldu

Filmin çekim tarihleri henüz belli değil

02 Mayıs 2017 14:26

6 Oscar ödüllü Mad Max: Furry Road filminin yönetmeni ve serinin yaratıcısı George Miller  iki yeni Mad Max projesi olduğunu söyledi. Miller, serinin ikinci filminin senaryosunun hazır olduğunu ve  isminin de Mad Max: The Wasteland olacağını açıkladı.

Yeni filmde karakterlerin geçmişlerine ve özel hayatlarına odaklanacağını belirten yönetmen ayrıca Fury Road filminde bulunan gitarcı The Doof Warrior‘a daha çok yer vereceğini de söyledi.

Devam filmlerinde yine Tom Hardy (Max) ve Charlize Theron (Furiosa)’un yer alacağı Mad Max serilerinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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George MillerMad MaxTom Hardy

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