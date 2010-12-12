Macy Gray geliyor

T24 - Birçok büyük R&B hitine imza atan Grammy ödüllü diva Macy Gray, 14-15 Şubat'ta 2 gece üst üste hayranlarıyla Babylon'da buluşacak.





Sevgililer Günü ve onu izleyen Salı akşamı 2 gece Babylon’da sahne alacak ünlü Amerikalı efsanevi şarkıcı Macy Gray şimdiye kadar 5 kez Grammy’e aday oldu ve 'En İyi R&B Kadın Vokal' dalında da büyük ödülü eve götürdü.



Gerçek ismi Natalie Hinds olan sanatçı sıra dışı boğuk sesiyle Billie Holiday, Tina Turner ve Betty Davis gibi güçlü seslerle beraber anılıyor. Şimdiye kadar 5 albüm yayınlayan ve son albümü 'The Sellout'’ı 2010 yazında piyasaya süren Amerikalı R&B kraliçesi, Training Day, Scary Movie ve Spider-Man gibi Hollywood filmlerinde de rol alarak oyunculuk kariyerine de devam ediyor.



Macy Gray’in genç yaşlarda aldığı klasik piyano eğitiminden sonra profesyonel müzik kariyerine başlaması ise tamamen tesadüf eseri gerçekleşti. Üniversitedeyken bir arkadaşı için kendi parçalarından oluşan bir demo hazırlayan Gray, parçaları seslendirecek sanatçının gelmemesi üzerine parçaları kendi seslendirdi. Bunun üzerine kendine güveni gelen ve ünlü prodüktör Joe Solo ile tanışan Gray, hemen bir demo hazırlayarak Los Angeles’taki caz kulüplerinde sahne almaya başladı. Bu çıkışıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, hiç vakit kaybetmeden Atlantic Records ile anlaştı. Büyük ses getiren ilk albümü 'On How Life İs' i ise 1999 yılında Epic Records’tan yayınladı. Albümde yer alan 'Try'’ parçasının büyük liste başarısı üzerine, sanatçının ilk albümü Amerika, Kanada ve İngiltere’de platin plak mertebesine yerleşti.

2001 Grammy Ödüllerinde 'Try' parçasıyla 'En İyi R&B Kadın Vokal' dalında büyük ödülü eve götüren Macy Gray, bu parçayla o sene aynı zamanda yılın parçası dalında da Grammy’e aday gösterilmişti. 2000’li yılların başında BRITS ve MTV Video Müzik ödüllerinde de birçok ödül kazanan Macy Gray, boğuk sesi, farklı yorumu ve romantik parçalarıyla müzik dünyasında eşsiz bir sanatçı olarak kabul ediliyor.





