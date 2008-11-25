Maçtan notlar: Fenerbahçe-Porto

Fenerbahçe'nin Porto ile yaptığı Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu 5. hafta maçında, sakatlığı düzelen Roberto Carlos, ilk 11'de sahaya çıktı.



Sol ayak parmağındaki iltihap nedeniyle bir süre idmanlara çıkamayan ve ligde Ankaragücü maçında forma giyemeyen Roberto Carlos, dün akşam yapılan son idmana yer almıştı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, son Ankaragücü maçı ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı olan Lugano ve Selçuk'un yerine Porto maçında Yasin ve Uğur ilk 11'de sahaya çıkarken, Vederson'un yerine ise iyileşen Roberto Carlos oynadı.



Fenerbahçe'nin grupta Porto ile yaptığı deplasmandaki ilk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Yasin, Lugano'nun kart cezalısı olmasıyla 3 maç sonra yeniden Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de şans buldu.



Sarı-lacivertlilerde Volkan Babacan, Vederson, Burak, Kazım, Ali, Önder ve Maldonado Porto maçında yedek soyundu. Sakatlığı bulunan Tümer ve Semih ile, Can, Gürhan ve İlhan da 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.



DEİVİD, BU SEZON İLK KEZ AVRUPA KUPASI'NDA OYNADI



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Deivid de Souza, bu sezon ilk kez bir Avrupa Kupası maçında forma giydi.



Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yaptığı 4 maçta forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de (G) Grubu'nda ilk 4 maçta oynayamadı. Şampiyonlar Ligi (G) Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Arsenal karşısında yedek soyunan, ancak oynamayan Deivid, bu akşam Porto maçında ilk 11'de yer alarak, bu sezon ilk kez Avrupa Kupası maçında oynadı.



Deivid, en son geçen sezon 8 Nisan 2008'de Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmandaki Chelsea maçında forma giymişti.



JOSİCO, AVRUPA'DA İLK KEZ İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Josico da ilk kez Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de sahaya çıktı.



Deplasmanda yapılan ilk Porto maçında 46. dakikada oyuna giren, ancak sakatlanıp 53. dakikada oyundan çıkan İspanyol oyuncu, ikinci maçta Dinamo Kiev karşısında kadroda yer almamıştı. Arsenal ile İstanbul'da yapılan maçta yedekler arasında yer alan Josico, deplasmandaki Arsenal maçında ise ikinci yarıda Maldonado'nun yerine 68. dakikada oyuna girmişti.





TARAFTAR COŞKUYLA DESTEKLEDİ



Fenerbahçeli taraftarlar, Porto maçında takımlarını coşkuyladestekledi.



Stadı büyük ölçüde dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi takımı ve ardından oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak, alkışladı.



Karşılaşmayı yaklaşık 30 kadar Portolu taraftar da kendilerine ayrılan tribünden izledi.



Takımlar sahaya çıktığında tribünlerde şovlar yapılırken, maraton alt tribünde İngilizce olarak "Henüz Bitmedi" yazısı yer aldı.