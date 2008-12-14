Maçtan notlar: FENERBAHÇE-ANTALYASPOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Dinamo Kiev karşısında kadroya almadığı Emre ve Kazım'ı, Antalyaspor maçının 11 kişilik kadrosuna dahil etti.



İspanyol teknik adam, Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki, UEFA Kupası'na katılabilmek açısından önemli Dinamo Kiev deplasmanına, küçük sorunları olduğu gerekçesiyle götürmediği iki futbolcuya, Turkcell Süper Lig mücadelesinde yer verdi.



Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev maçındaki 11'inden iki değişiklikle Antalyaspor karşısına çıktı. Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan ve dünkü son antrenmanda takımdan ayrı çalışan Selçuk'un yerine Emre, Deivid'in yerine de Kazım 11 kişilik kadroya dahil edildiler.



Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Semih, Tümer ve Selçuk'un yanı sıra Maldonado, Burak, Can, İlhan ve Gürhan da 18 kişilik maç kadrosunda bulunmadı. Dinamo Kiev maçının 11'inde yer alan Deivid, Antalyaspor karşısında yedek kaldı.



TRİBÜNDE BOŞLUKLAR



Avrupa kupalarında ortaya konulan kötü performansın ardından Antalyaspor ile yapılan lig maçında tribünlerde boşluklar oluştu.



Kadıköy'deki bazı lig maçlarında da olduğu gibi Migros kale arkası tribününün önemli bir bölümü boş kalırken, diğer tribünlerde de yer yer boşluk görüldü.



Kombine kartlı taraftarların bulundukları bölümlerdeki boşluklar da dikkat çekti.



FUTBOLCULARA SESSİZ PROTESTO



Maç öncesi genelde futbolcuları tribünlere çağırarak moral veren taraftarlar, Antalyaspor maçı öncesi, Dinamo Kiev yenilgisi nedeniyle Gökhan Gönül dışındaki oyuncuları tribünlere çağırmayarak, onları protesto etti.



İki kale arkasındaki taraftar grubu maç öncesi sadece Gökhan'ı tribünlere çağırarak, bu oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundular.



FUTBOLCULARA PANKARTLA MESAJ



Maç öncesi Telsim kale arkası tribününde tezahürat yapan taraftar grubunun Gökhan için yaptığı tezahüratın ardından bu bölümde dev bir pankartla futbolculara mesaj verildi.



"Bu formanın hakkını verenler asla yalnız kalmaz" yazılı pankart bir süre tribünde kalırken, taraftarların Gökhan için sürdürdükleri tezahürata bir ara stadın büyük bölümü alkışlayarak, tempo tuttu.



Taraftarlar maç öncesi seremoni sırasında da aynı pankartı açtı.



ANTALYASPOR'DA EKSİKLER



Antalyaspor'da kart cezalısı ve sakat çok sayıda futbolcu Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı.



Kırmızı-beyazlı ekipte Uğur Kavuk, Korhan Öztürk, sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemedi. Orhan Ak, Mustafa ve Fatih'in de sakatlıkları nedeniyle kadroda olmadıkları öğrenildi.



Antalyaspor'da Yalçın, yüzündeki maskeyle sahada yer aldı.



-PAF Ligi'nde Dereağzı Tesisleri'ndeki sahada Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Antalyaspor'un golü Hüseyin, Fenerbahçe'nin golünü ise Nuh kaydetti.



-Antalyaspor'da Djiehoua maç başlamadan önce saha içinde dua ederken, Fenerbahçe takım kaptanı Alex de her zaman olduğu gibi yere çöküp bir elini sahaya koyarak duasını etti.

