Maçtan notlar: Beşiktaş-Trabzonspor

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor karşısında 2 yabancı oyuncusu Fabian Ernst ve Edouard Cisse'yi ön liberoda oynattı.



Savunmayı dörtlü oluşturan Denizli, forvette ise Mert Nobre'ye şans tanıdı. Geçen haftaki Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Hakan, Zapotocny, Serdar Kurtuluş ve Bobo, Trabzonspor karşısında yedek soyunurken, yerlerine Rüştü, Cisse, Nobre ve Serdar Özkan oynadı.



Yeni transfer Ernst ile Cisse ilk kez birlikte ön liberoda forma giydi.



İBRAHİM TORAMAN SAĞDA



Siyah-beyazlılarda Trabzonspor karşısında savunmanın sağında İbrahim Toraman görev yaptı.



Savunmanın göbeğini Sivok-Gökhan Zan ikilisine teslim eden Mustafa Denizli, solda ise İbrahim Üzülmez'e şans tanıdı.



Yusuf Şimşek ise Nobre'nin arkasında forvete yakın oynadı.



DELGADO KADRODA



Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcusu Matias Emilio Delgado, uzun süren sakatlığının ardından Trabzonspor karşılaşmasında 18 kişilik maç kadrosuna alındı.



Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Delgado'nun yanı sıra Zapotocny, Serdar Kurtuluş, Bobo, Hakan, Erkan ve Uğur yer aldı.



TRABZONSPOR'DA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ YOK



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Beşiktaş karşısında geçen haftaki kadrodan değişiklik yapmadı.



Bordo-mavililer, BJK İnönü Stadı'na geçen haftaki Ankaragücü maçının ilk 11'i ile çıktı.





TRİBÜNLER DOLDU



Beşiktaş ile Trabzonspor karşısında oynanan haftanın önemli maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



BJK İnönü Stadı tribünleri dolarken, Trabzonsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan eski açık tribündeki yerlerini doldurarak, takımlarını destekledi.



Karşılaşmayı 30 bini aşkın sporsever izledi.





PAF LİGİ'NDE BERABERE KALDILAR



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında gol sesi çıkmadı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.



Bu arada, karşılaşmayı Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak da protokol tribününden izledi.



MEDYA ORDUSU İZLEDİ



Karşılaşmaya taraftarların yanı sıra medya mensupları da ilgi gösterdi.



Karşılaşmada, 169'u basın tribününde 75'i de sahada olmak üzere toplam 244 medya mensubu görev yaptı.



Karşılaşma öncesi dün vefat eden Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Celal Birsen için saygı duruşunda bulunuldu.

