Maçtan notlar: Beşiktaş-Ankaraspor

Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Ankaraspor takımları arasında yapılan 14. hafta maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son Fenerbahçe müsabakasından 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü.



Kırmızı kart cezalısı Cisse'nin yerine orta alanda Uğur'a forma veren Denizli, Gökhan Zan ve Serdar Özkan'ın yerlerine ise Tello ve Bobo'yu tercih etti.



Sakatlığı bulunan Gökhan Zan, 18 kişilik maç kadrosunda yer almazken, Serdar Özkan ise yedek soyundu.



Beşiktaş'ta, Uğur İnceman 3. haftadaki Trabzonspor, Bobo ise 8. haftadaki Sivasspor maçlarının ardından ilk kez ligde ilk 11'de sahaya çıktı.



Derbi maçta Fenerbahçe'ye karşı yedekler arasında yer alan Holosko, Ankaraspor önünde de ilk 11'e giremezken, Mustafa Denizli, forvette Nobre'nin yanındaki tercihini Bobo'dan yana kullandı.



Fenerbahçe ile yapılan PAF Ligi maçında 3 gol atan Batuhan Karadeniz ise Ankaraspor maçı kadrosuna alınarak, yedek soyundu.





FEDERASYON VE HAKEMLERE TEPKİ



Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde Futbol Federasyonu ve hakemler aleyhinde protestoda bulundu.



Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan karşılaşmanın hakemleri, kapalı tribündeki taraftarlarca yuhalandı.



Öte yandan, geçen haftaki derbide Fenerbahçeli taraftarların ettiği küfürlere dikkat çeken taraftarlar, kapalı tribünde, "Sağır mısınız, küfür ediyorlar", "Dakika dakika ispatı" yazılı pankartlar açıp, küfür edilen dakikaları afişlerle sergilediler.



FUTBOLCULARA DESTEK



BJK İnönü Stadı'nın tribünlerini büyük ölçüde dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe yenilgisine rağmen takımlarına büyük destek verdi.



Maç öncesi futbolcuları teker teker tribünlerin önüne çağırarak, yumruk şov yaptıran taraftarlar, şampiyonluk isteklerini şarkılarla dile getirdiler.



Öte yandan, konuk Ankarasporlu taraftarlara ayrılan bölümün tamamen boş kaldığı gözlendi.



BAKİ MERCİMEK'E SEVGİ GÖSTERİLERİ



Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcuları Ankarasporlu Baki Mercimek'e maç öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu.



Geçirdiği ameliyat sonrası uzun süredir sahalardan uzak kalan Baki'ye ısrarla "üçlü çektirmek" isteyen taraftarların bu isteğini deneyimli oyuncu kibar üslupla kabul etmeyerek, kendilerine alkışla yanıt verdi.



Maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Baki Mercimek, "Burada bulunmaktan inanılmaz mutluyum. Eski takımıma karşı oynamak isterdim, ama olmadı. Burada güzel hatıralarım var. Taraftarın sevgisini görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.





PAF LİGİ MAÇINI BEŞİKTAŞ 3-0 KAZANDI



Profesyonelliğe Aday Futbolcular (PAF) Ligi'nde yapılan maçta Beşiktaş, Ankaraspor'u 3-0 yendi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan maçta siyah-beyazlıların gollerini Ali Kuçik (2) ve Samet attı.