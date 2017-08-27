Maçta saldırıya uğrayan Deniz Naki: Kimi, kime şikâyet edeceğim?

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan Mersin İdmanyurdu- Amed Sportif maçında sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğrayan konuk Diyarbakır ekibinin oyuncusu Deniz Naki, şikayetçi olmadığını söyledi.

İlk defa saha içinde saldırıya uğradığını belirten Naki, "İyi ki saldırganı görmedim. Görsem kendimi savunacaktım ve kırmızı kart görecektim" dedi.

Mersin'de dün oynanan Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif maçının 26'ncı dakikasında serbest atışı kullanmak için hazırlık yaparken sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğrayan Amedsporlu Deniz Naki, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

"Saldırganın elinde bıçak da olabilirdi"

Naki, "Saldırgan sırt ve boynuma yumruk vurup yeri yere düşürünceye kadar kendisini görmedim. Sırtım ona dönüktü ve görme imkanım yoktu. Ancak, iyi ki saldırganı görmemişim, eğer görmüş olsaydım kendimi savunacaktım ve büyük ihtimal ile kırmızı kart görecektim. Maçtan sonra polis soyunma odasına geldi ve bana şikâyetçi olup olmayacağımı sordu. Ben şikâyetçi olmayacağımı söyledim, kimi kime şikâyet edeceğim, bir şey çıkmayacaktı” diye konuştu.

Daha önce Kobani olayları sırasında sosyal medyada paylaştığı bir mesaj nedeniyle idman çıkışı saldırıya uğradığını söyleyen Deniz Naki, "Saha içinde ilk kez saldırıya uğruyorum. Daha önce başımdan geçen davalar ve hakkında açılan soruşturmalar bir yana, saha içerisinde bir saldırı ile ilk kez karşı karşıya kaldım. Allah korusun, saldırganın elinde bıçak ve kesici alet de olabilirdi. Birer metre aralıklarla çok sayıda polisin arasında o saldırgan nasıl sahaya girdi şaşırıyor insan. Son olarak maçtan bir hafta önce bana ait olmayan bir hesaptan yapılan paylaşım ve bunun üzerine gözaltına alınıp hedef gösterilmem üzerine bu olayın yaşandığını düşünüyorum" dedi.